Tizedik bajnoki győzelmét ünnepelhette a Békéscsabai RSE

Swietelsky-Békéscsabai RSE–Újpesti TE 3:0 (13, 14, 13).

Extraliga női mérkőzés. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Vári, Tillmann. Békéscsaba: Vander Weide 16, Pekárik 8, Drpa 11, Glemboczki 12, Grudina 11, Koseková 2. Cs.: Molcsányi (liberó). Vezetőedző: Tóth Gábor. UTE: Rachkovska 6, Bezhandolska 6, Petőváry 5, Kojdova 8, Carabali 4, Pécsi. Cs.: Varga V. (liberó), Takács V., Boros 1, Manninger 1, Szabó L. Vezetőedző: Horváth András.

Az eredmény alakulása: 1. szett: 4:1, 4:4, 12:4, 16:8, 20:11. 2. szett: 1:4, 8:6, 13:7, 14:11, 22:12. 3. szett: 3:6, 8:6, 12:7, 17:11, 23:12.

Pekárik pontja jelentette az első eseményt a szombati mérkőzésen. Drpa ászt nyitott, majd Glemboczki is eredményes volt, ám három gyors újpesti ponttal már egyenlő (4:4) volt az állás. A csabaiak következtek, Glemboczki is megérezte, milyen is ászt nyitni. 8:4-es hazai előnynél Horváth András időt kért, de nem állt meg az ellenfele, amely nagy sorozatban volt, nem volt mit tenni, 12:4-nél újra megszakította a játékot az újpestiek trénere. Kojdova unta meg a tehetetlenséget és egy hatalmas ütéssel szépített. Próbálta rendezni a sorait a vendég, de miután Vander Weide is becsatlakozott a pontszerzésbe, csak futott az eredmény után. Hiába javult fel a lilák játéka, Glemboczki háríthatatlan ütései, kiváló nyitásai legtöbbször megoldhatatlan feladat elé állította a látogatókat. Vander Weide iszonyatos erejű ütésébe csak beleérni tudtak a lilák és ezzel szettlabda, Koseková ászt érő nyitása pedig a vezetést jelentette a jól játszó Békéscsabának.

Tulajdonképpen a Békéscsaba adott kezdőlökést az Újpestnek a második játszma elején, előbb egy rossz nyitás, majd egy hatástalan akció hazai oldalon. Ezután Kojdováék is hozzátették a magukét, hogy 4:1-re elhúzzanak. Nagyjából eddig tartott a csabaiaknál az első hullámvölgy, hiszen egy 9:1-es rohanás következett, s amikor Grudina ászt ütött Horváth András, az UTE vezetőedzője kihívta magához a tanítványait. Javított a mezőnymunkáján a fővárosi együttes, amely a két bolgár idegenlégiós, Bezhandolska és Rachkovska közreműködésével jelentősen faragott hátrányából. Amikor már 14:11-et mutatott az eredményjelző, Tóth Gábornak is muszáj volt időt kérnie, hogy megtörje a lilák lendületét. Vander Weide pillanatai következtek, aki bemutatta, hogy sáncolni is nagyon jól tud, és a jó védekezés (Drpa blokkolt egy labdát) ismét kezdett meglógni vendégétől a BRSE, és 22-nél már tíz pont volt az előnye. Grudina remek sánca után jutott szettlabdához a Békéscsaba és Marta Drpa zárta rövidre a történetet. Negyven perc játék után már 2:0-ra vezetett a hazai együttes.

Az előző játékot másolva kissé álmosan kezdte a 3. felvonást a viharsarki gárda, és rögtön az elején hárompontos hátrányba került. A házigazdák amerikai játékosa vette kézbe az irányítást, kiegyenlítve és kikényszerítve egy újpesti időkérést. A csapatkapitány Pekárik Eszter pontjaival ezután már a Csabánál volt az előny. Olykor a játék szépségére is figyeltek a hazaiak, Vander Weide leheletfinom ejtése élményszámba ment. Erőlködött az UTE, próbált nem leszakadni, de Glemboczki, ha kellett, blokkal együtt is megütötte a labdát, s egy ilyen húzás bizony nagyon el tudja rontani az eredmény után futók kedvét. Innentől már tényleg nem lehetett megállítani a csabaiakat, akik ezúttal is közé tették a tízet. Végül tizenkét meccslabdája volt a hazai együttesnek, amelynek éppen egy óra játék kellett ahhoz, hogy 10. bajnoki győzelmét megszerezze.