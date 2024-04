Józó Tamásné múzeumigazgatótól megtudtuk, célcsoportjuk a felső tagozat. 9 témakörben feldolgozták a feladatokat, van leírás, van egy hozzátartozó kérdés és természetesen a megoldás a könyvben. Épített és természeti környezet, a sport, a művészetek, a történelem, a néprajz is szerepel a témakörök között.

Újszerűnek számít az Orosházi pillanatok című könyv, Józó Tamásné bemutatta. A szerző felvétele

– Lokálpatrióta fiatalokat szeretnének felnevelni lokálpatrióta felnőttekké. Ehhez elengedhetetlen, hogy Orosházát, a környéket, a hagyományokat alaposan megismerjék. Erre kiváló ez a könyv – tette hozzá a házigazda a múzeumi könyvbemutatón. Fontosnak tartották, hogy a fiatalok mellett a felnőttek is élvezettel forgathassák.

Dávid Zoltán polgármester az előszóban úgy fogalmazott, a témák változatosak és nem szokványosak. Reményei szerint ez a könyv is segít abban, hogy más szemmel, más érzésekkel figyeljenek a fiatalok a környezetükre, a hátrahagyott emlékekre.

A bemutatón azt hangsúlyozta a városvezető, hogy ez a könyv az iskolai ismeretanyag mellé remek kiegészítő, amit jó szívvel ajánlott.

– Ez egy nagyon informatív, hasznos kötet, amiből öröm lesz tanulni Orosházáról, annak történetéről, elődeink életéről. Nagy segítségére lesz a pedagógusoknak is. A kiadványt minden felső tagozatos diák megkapja májusban, ingyenesen. Reméljük ez a kis könyv segít majd abban, hogy más szemmel, más érzésekkel figyeljék környezetüket az általunk is hátrahagyott emlékeket a fiatalok. Az utánunk következők is büszkén emlékezzenek, és szeressék ennek a helynek, ennek a városnak az értékeit, a megtartó hagyományait – emelte ki a városvezető, majd név szerint köszönetet mondott azoknak, akik dolgoztak ezen a kiadványon.