NYILAS

Jószívű, jólelkű teremtés vagy, de szombaton bőven kijut a többieknek az arroganciádból is! Ezt valami titkos elégedetlenség táplálja, amit be kellene gyógyítani. Gondold végig, mi az, ami frusztrálttá tesz? Ha sikerül rájönnöd és kibeszélni a gondokat, az hirtelen szerte is foszlik.