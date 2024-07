Ahogy neveztük, vannak hűséges és hőséges ételek. Előbbiekhez a kolbász, szalonna, utóbbiakhoz már inkább a hűtött uborka- és töklevesek, a sárga- és görögdinnye hajszálvékony bacon szalonnával, sonkával tartozik.

Prohászka Béla mesterszakács tippeket adott arra, mit együnk, igyunk a hőségben. Fotó: Beol.hu

– A forróságban a legfontosabb a megfelelő, elégséges folyadékbevitel – hangsúlyozta Prohászka Béla. – Ügyeljünk arra, hogy ne hirtelen igyunk sok vizet, mert sokkolhatja a szervezetünket, inkább kortyolgassuk a folyadékot.

A mesterszakács tippeket adott az ilyenkor szokásos grillezéshez is, miként szólt arról, melyek az előnyei a street food-ételeknek, akár egy-egy 35–40 dekás pörkölttel szemben.

Persze, a Mester kedvencét, a halászlevet nehéz lenne menet közben, szalvétába csomagolva fogyasztani, vagyis időnként a „bűnözés” is belefér az étkezésünkbe. Azért is, mert, amit jóízűen fogyasztunk, akár az egész napunkra kihathat mínusz 10 és plusz 38 fokban is.