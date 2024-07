Békéscsaba 1 órája

Beérett a Csabagyöngye a város ültetvényén – videóval

Beérett a Csabagyöngye szőlő a Kenderföldeken, a város tulajdonában lévő szőlő- és gyümölcsültetvényen. A napokban tartották is már Szedd magad! akciókat a területen, a szüret pedig jövő hétre várható. Az ültetvényt üzemeltető szakember, Rajtár János beszélt arról, hogy idén milyen termésre van kilátás. Opauszki Zoltán városi tanácsnok szerint több okból is fontos, hogy a városnak van olyan ültetvénye, ahol Csabagyöngye szőlővel is foglalkoznak.

Licska Balázs Licska Balázs

Az elmúlt napokban több alkalommal is tartottak Szedd magad! akciót a Kenderföldeken lévő ültetvényben, ahol beérett a Csabagyöngye. Az ültetvényt üzemeltető vállalkozó, Rajtár János elmondta, hogy a jelentős szüret jövő hét végén várható, és kerül majd az elsőként termő szőlőfajtából élelmiszerboltokba is. Emellett további Szedd magad! akciókban gondolkodnak. Opauszki Zoltán és Rajtár János beszélt arról is, hogy milyen termés várható a Csabagyöngye esetében a város szőlő- és gyümölcsültetvényében. Fotó: Bencsik Ádám Ilyen termésre van kilátás a Csabagyöngye esetében Mennyiségre átlagos, minőségre viszont átlagon felüli – beszélt a termésről. Volt elegendő napsütés, valamint elegendő csapadék is, igaz, azért szükség volt öntözésre. A tapasztalata szerint most minden legalább két héttel hamarabb érik. Hozzátette: a város tulajdonában lévő szőlő- és gyümölcsültetvényben rengeteg fajta szőlő található – az Irsai Olivértől a Rajnai rizlingig –, a tőkék 36 százaléka Csabagyöngye, ez összesen tíz sort jelent. A következő időszakban pár szőlőtőkét pótolni szükséges, mint ahogy szilva- és kajszibarackfákat is kell pótolni, mivel néhány kiment. Van potenciál a szőlő- és gyümölcsültetvényben Opauszki Zoltán városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő beszélt a városi szőlő- és gyümölcsültetvény fontosságáról. Mint fogalmazott, az önkormányzat kötelessége, hogy megőrizzék ilyen formában is Stark Adolf, Békéscsaba díszpolgárának emlékét, akinek köszönhető a világszerte ismert szőlőfajta, a Csabagyöngye, és hogy ápolhassák a tradíciókat. Megjegyezte, hogy szerinte érdemes lenne a vendéglátóhelyeknek is lépniük, és a kínálatukban megjelentetniük olyan ételeket, italokat, amelyek a Csabagyöngye szőlő felhasználásával készülnek. Békéscsaba környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka elmondta: az ültetvény pont a Wenckheim turista- és kerékpárút mellett helyezkedik el. Úgy véli, célszerű lenne itt kialakítani egy frissítő- vagy pihenőpontot, ahol a kerékpárosok megismerhetnék, hogyan zajlik a városban a hagyomány ápolása, a Csabagyöngye szőlő termesztése, sőt akár szőlőt, szőlőlevet is kóstolhatnának. Kiemelte: fejleszteni kell a szolgáltatásokat a Wenckheim turista- és kerékpárút nyomvonala mentén, amelynek köszönhetően konkrét úticél lett Békéscsaba a turisták körében.

Ezt kell tudni a Csabagyöngyéről és Stark Adolfról A város több mint tíz évvel ezelőtt hozta létre a Kenderföldek és a Csaba-tó között, mintegy két hektáron a szőlő- és gyümölcsültetvényt. Itt találhatók tájékoztató táblák is, hogy mit kell tudni Stark Adolfról, Békéscsaba díszpolgáráról, valamint a Csabagyöngye szőlőfajtáról, amelynek legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy korábban érik minden itt termesztett szőlőnél. Eredetével kapcsolatban megoszlanak a vélemények: egyesek szerint a 20. század elején Mathiasz János hozta létre Kecskeméten,

mások szerint Stark Adolf békéscsabai vaskereskedő 1904-ben végzett magvetéséből származik. Abban azonban egyetértenek, hogy a Muscat Ottonel és az itthon ismeretlen Bronnerstraube keresztezéséből származik. Dedinszky Gyula viszont a Stark Adolf élete és munkássága című kötetében úgy fogalmazott, hogy ezt a páratlan értékű szőlőt, a Csabagyöngyét a világ egyértelműen Stark Adolfnak köszönheti. Stark Adolf 1834-ben született Bártfán, és 1859-ben nyitott vas- és fűszerkereskedést Csabán, az üzlet a mai Csabagyöngye Kulturális Központ helyén volt. Otthon is foglalkozott szőlővel, ám miután két komolyabb földtulajdonhoz jutott, saját szőlő telepítéséhez is hozzálátott, több mint 300 fajtát ismert. Többet is nemesített, a Csabagyöngye mellett a Kossuth Lajos lehet ismert.