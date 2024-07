Nem túlzás azt állítani, hogy a Dirty Slippers az egyik legkeményebben dolgozó magyar zenekar, hiszen az idei évben is megállás nélkül koncerteznek, a Suliturné programjukat hétről-hétre másik városba vitték el, közben pedig néhány hete az angliai turnéjuk londoni dátumát is bejelentették, amelyet a hetekben követ majd a többi britanniai koncert is.

Ferenczi Bebi és Lobó-Szalóky Lázár, a Dirty Slippers frontembere Horvátországban, Malinskában Fotó: Szmolicza Szilvia

A zenekar tagok Facebook és Instagram posztjai azonban arról árulkodnak, hogy előbb Felleg Dominik basszusgitáros töltött el néhány napot a horvát tengerparton, Zadarban, majd az elmúlt napokat Ferenczi Bebi és Lobó-Szalóky Lázár töltötte a mesés Krk-szigeten, rögtön a békéscsabai, hazai születésnapi koncertjük után.

Lobó-Szalóky Lázár a békéscsabai koncerten Fotó: Petri Lackás

Telefonon értük el a Dirty Slippers frontemberét, aki mesélt a rövid pihenésről:

Igazán boldog vagyok, hogy be tudtunk egy kis nyaralást ütemezni a sűrű turné menetrend közben, mert nagyon szükségünk volt már rá. Tavaly Ausztriában, a Fertő-tónál tudtunk Bebivel három napot pihenni, mert nem fért bele az időnkbe több, most pedig ezt a néhány napot Horvátországban töltöttük el, ahová barátainkkal utaztunk. Persze, aki ismer, az tudja, hogy én hatalmas szerelmese vagyok a tengernek és minden időt kihasználok arra, hogy ússzak és feltöltődjek a vízben. Nosztalgiázok ilyenkor egy nagyot, eszembe jutnak a régi nyaralások és a mögöttünk álló koncertek is egyaránt.

Lobó-Szalóky Lázár Baska tengerpartján

A Dirty Slippers nyári, 15. éves jubileumi turnéja pénteken Madocsán, szombaton pedig Aradon, a Rock Maris Festival-on folytatódik. Az utóbbira a DS egyedüli magyar zenekarként kapott idén is meghívást.