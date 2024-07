– Milyen kihívásokkal szembesült a pályamunka elkészítése során? Hogyan sikerült ezeket megoldania?

– Nem gondoltam volna, hogy lesz elég időm összeállítania a pályaművet az intézmény vezetése mellett. Végül sikerült egy megfelelő témát találnom, és az egyéb feladataimat is sikerült beosztanom, így még idén pályázni tudtam.

– Az elismerést a Kovács Máté Alapítvány ajánlotta fel. Hogyan fogadta ezt a rangos díjat?

– Megtiszteltetésnek érzem, hogy egy szakmai kitüntetés birtokosa lehetek. Ez az első kitüntetésem, amit kaptam a pályafutásom során. Külön kedves számomra, hogy Szegeden volt a díjátadó, mivel a két diplomámat is ebben a városban szereztem meg. Amellett, hogy gazdagodtam ezzel a kitüntetéssel, úgy gondolom a megyei könyvtár számára is sokat jelent, hiszen magának a könyvtárnak a sokszínű, példaértékű tevékenységét dolgoztam fel, foglaltam össze – melyekre büszke lehet az intézmény.

– Milyen visszajelzéseket kapott eddig a városismereti sétákról? Hogyan fogadták a résztvevők ezt az innovatív kezdeményezést?

– A sétán részvevők száma egyfajta visszajelzés számomra. Több alkalommal 40-50 fővel ismerkedtünk meg Békéscsaba megszépült belvárosával, de volt olyan alkalom is, amikor több mint 60 fő vett részt a programon. Tapasztalataim szerint mind a helyiek mind a turisták számára tud új ismereteket adni egy-egy séta, ezért a program – kortól és nemtől függetlenül – mindenki számára érdekes lehet. A visszajelzések rendszerint pozitívak, a jelenlévők nagyon hálásak tudnak lenni. Igyekszem kellő nyitottsággal és humorral fűszerezve felvenni a kapcsolatot a részvevőkkel, hogy a séta végén valamennyien elégedetten távozhassanak.

– Hogyan látja milyen változásokra, innovációkra lenne szükség ahhoz, hogy a könyvtárak továbbra is relevánsak maradjanak a digitális korban?

– Megfelelően kell használnunk a közösségi médiát és minden további lehetőséget meg kell ragadnunk, hiszen így tudjuk megszólítani a fiatalabb generációt, a potenciális látogatókat. A különböző marketing praktikákat is figyelnünk kell, önmagában nem elegendő az, hogyha nyitva van a könyvtár ajtaja. Folyamatosan olyan munkát kell végeznünk és olyan tevékenységet felmutatnunk, ami felhívja a figyelmet a könyvtárra, az irodalomra, hogy vonzó legyen az érdeklődők számára. Emellett fontosak az együttműködések is, tehát proaktivitásra van szükség minden területen.