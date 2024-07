Melis Béla 1959. szeptember 25-én született Békéscsabán. Juniorkorú játékosként került el Békéscsabáról a Szolnoki MTE csapatához és a Bp. Honvéd csapatában lépett először pályára az NB I.-ben 1978 őszén, így a bajnoki címet nyert csapatnak is tagja volt. 1979 és 1985 között az Előre Spartacusban játszott 84 NB I.-es mérkőzésen 22 gólt szerezve. Az NB II.-ben 1983-ban gólkirály lett. 1985-ben majd a Debreceni MVSC-ben, az élvonalból kieső csapatban 19 góljával gólkirály lett. Az 1988 október végén a bundabotrány kapcsán az MLSZ felfüggesztette játékjogát, amit 1989 januárjában kapott vissza, miután a rendőrségi nyomozás nem igazolta bűnösségét. Ekkor már nem kívánt Debrecenben játszani és külföldre szerződésének lehetősége is elúszott. Felfüggesztése miatt nem vehetett részt a France Football Aranycipő-díjátadó gáláján sem. 1989 februárjától a DMVSC kölcsönadta a Vasasnak. A szezon végén itt fejezte be NB I-es pályafutását.

Melis Béla

1988-ban 3 alkalommal szerepelt az olimpiai válogatottban és 2 gólt szerzett. Nyolcszoros ifjúsági válogatott (1977–78, 2 gól), nyolcszoros utánpótlás válogatott (1979–81, 3 gól). 1979-ben – a magyar korosztályos válogatott tagjaként – részt vett a Japánban megrendezett II. ifjúsági világbajnokságon.

Pályafutása alatt összesen 9 nemzetközi kupa, 176 elsőosztályú bajnoki, valamint 48 másodosztályú bajnoki mérkőzésen lépett pályára.

Amikor 2012-ben az olvasók beszavazták az Előre évszázad legjobb 22 játékosa közé, a Békés megyei Hírlapnak akkor adott interjújában így reagált:

– Erre nagyon büszke vagyok, nem gondoltam, hogy ennyien szavaznak rám, óriási öröm volt ez számomra.