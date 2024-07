A szakembert a Merkantil Bank Liga hétvégi rajtja előtt kérdeztük a várakozásokról és a felkészülés tapasztalatairól. Csató Sándor kérdésünkre szívesen válaszolt.

Csató Sándor és Ozoróczi Gábor a felkészülési időszak utolsó simításait végzi. Fotó: Molnár Balázs

Csató Sándor csapatot is épített a felkészülés során

– Öt hetes közös felkészülésen van túl az együttes. Minden eltervezett munka belefért ebbe a zsúfolt időszakba?

– Hál'Istennek jól alakultak a dolgaink, zavaró tényező mindössze az időjárás volt, a kánikula idején óvatosabban kellett kezelni a terhelést. Kulcsmomentumnak számít, hogy az új játékosok közül szinte mindenki időben ért ide, végig velünk készült. Őket igyekeztünk szinkronba hozni a régiekkel, akik az osztályozó miatt kevesebbet pihenhettek. Az NB III.-as felkészülés intenzitását megnöveltük, még több munkát tettünk a foglalkozásokba, bízunk benne, hogy ez elég lesz a másodosztályban és év közben csak a szinten tartásra kell ügyelnünk!

– Csapatépítésről is szólt a július, hiszen tucatnyi új játékos csatlakozott a kerethez...

– Olyan labdarúgókat igazoltunk, akik szerettek volna ide kerülni, nem máshol lettek mellőzve, és kényszerűségből jöttek volna. A fiatalokat próbáltuk azonos posztra szervezni, mellettük rutinos játékosok is kerültek hozzánk, akik ismerik és tudják ezt az osztályt. A nyári keretátalakítás jól sikerült, ennek ellenére nyitott szemmel járunk, szeptember elejéig bármi megtörténhet akár pozitív, akár negatív irányba.

Távol a kieső helyektől

– Csató Sándor szerint mire lehet képes a csapat?

– Olyan pozíciót szeretnénk, ami nyugodt szakmai munkát biztosít számunkra a hétköznapokon. Persze némileg hátrány, hogy új csapatot kellett építenünk, ezzel együtt a hozzánk kerülő játékosok képessége egyfajta garanciát jelent erre. Nagyon fontos lenne, hogy a szurkolók is mellénk álljanak és támogassák a csapatot, az ugyanis elengedhetetlen kelléke a stabil teljesítménynek.

– Ehhez nyilván megadhatná az alapot egy jó kozármislenyi kezdés vasárnap! Mire számítanak?

– Tisztában vagyunk vele, hogy egyetlen meccs sem lesz könnyű, valamennyi ellenféllel szemben a tudásunk legjavát kell majd nyújtanunk a sikeres szereplés érdekében. A mislenyi az előző év meglepetéscsapatának számít, hosszú idei még az éremért is versenyben volt. Nyáron minimális változások történtek náluk, inkább az állandóságot képviselik. Olyan bajnokság előtt állunk, ahol bárki legyőzhet bárkit, éppen ezért nem csak a rajt lesz fontos, de a folytatás is.