Kevermes nagyközség választói újabb mandátummal jutalmazták június 9-én Lantos Zoltánt. A munka tehát folyamatos Kevermesen, ezekről beszélgettünk a fogadónapomon – fogalmazott a közösségi oldalán Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője.

Lantos Zoltán és Erdős Norbert a találkozón

Forrás: Facebook

– Lantos Zoltán arról tájékoztatott, hogy a művelődési ház vizesblokkjának a felújítása jól halad. A Magyar Falu Programban elnyert sikeres pályázatnak köszönhetően gőzerővel zajlik a közösségi tér szalonképessé, fogadóképessé tétele. Arról is beszélt, hogy a mintegy 35 kilométer hosszú, az egész településre, s az utcák mindkét oldalára kiterjedő járdahálózat jelentős része tönkrement az évtizedek folyamán, komoly felújításra szorul. Az elmúlt években meg is történt mintegy 10 kilométeres szakasznak a felújítása, most pedig a József Attila utca járdáinak a rendbetételét célozták meg, amelyre szintén a Magyar Falu Programhoz nyújtottak be pályázatot – áll a bejegyzésben. A politikus a támogatásáról biztosította a településvezetőt.