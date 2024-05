Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit. Zrt. Békés vármegyei igazgatója az előterjesztés tárgyalása során elmondta, a Békés vármegyei igazgatóság kezelésébe 1476 kilométer országos közút tartozik, a hálózaton 45 ezer 488 négyzetméter felülettel 97 híd található. Emellett mintegy 138 kilométer utat is kezelnek. A szakember a későbbiekben a tervezett fejlesztésekről, így a várhatóan a TOP Plusz programban megvalósuló beruházásokról is szólt.

Cserkúti András a TOP Plusz adta felújítási lehetőségekről is szólt Fotó: Papp Gábor

A TOP Plusz nagy reményt ad

– A kezelésünkbe tartozó hálózatnak az üzemeltetési-fenntartási feladatait saját feladattervünk terhére végezzük. Ez ebben az évben nagyságrendileg 2,2 milliárd forint – tette hozzá a szakember. – Az információk szerint ez az összeg némileg bővülni fog, aminek köszönhetően nagyobb feladatokba is belevághatjuk a fejszénket. Régi adósságunk a Békéscsaba-Doboz-Sarkad-Sarkadkeresztúr közúti útvonal szintre hozása. A szakaszt átfogó munkálatok áprilisban megkezdődtek, májusban pedig be is fejeződnek. A kivitelezés során nagyságrendileg több munkálat mellett 2000 tonna aszfaltot dolgoznak be.

– Nem felújítás, hanem erős fenntartási feladat, ami megvalósul. Az állapot és a forgalom miatt azonban ezt mindenképpen meg kellett lépni – fogalmazott. Ennek a szemléletnek a mentén elindultak a 4433-as út három kilométer hosszú szakaszának a rendbe tételével, ami a Kétegyháza és Szabadkígyós közötti szakasz utóbbi település felőli részét jelenti. Az előkészületi munkák folyamatban vannak, júniusban fogják a 3000 métert leaszfaltozni hidegaszfaltos technológiával.

Több témát is tárgyalt csütörtökön a megyegyűlés. Fotó: Papp Gábor

Hozzátette, több vármegyei szakaszon is fognak beavatkozásokat végezni, ahol szórt alapú bevonatos megerősítést fognak megvalósítani. Az érintett szakaszok kisebb forgalmú utak, amelyek nehezen járhatók. Ilyen a 44105-ös, békésszentandrási külterületi szakasza, 4641-es út Örménykút környéki része, a 4439-es, Csanádapáca és Magyarbánhegyes közötti szakasza. Szintén muszáj beavatkozni a 4251-es úton, Újszalonta környékén, de a munkák a 42151-es utat is érintik. Az igazgató augusztus végére prognosztizálta, hogy a beavatkozások elkészülnek majd.

Külső forrásból megvalósított beavatkozások közül szólt a Magyar Falu Program fejlesztéseiről. Ennek keretében tavaly két beavatkozás készült el, az egyik volt a hunyai bekötőút, a másik pedig 4205-ös közel 2 kilométeres szakasza. Idén két hasonló projekt van folyamatban, az egyik a 4234-es közel 1,5 kilométeres szakasza Doboz belterületén. Egy ütemezett fejlesztésnek köszönhetően pedig szintén be tudnak majd avatkozni a 4432-es úton, a Csanádapáca és Kaszaper közötti 5 kilométeres szakaszon.

Kiemelte, a Magyar Falu Program várhatóan nem áll meg, 2024-2025-re is van remény a folytatásra, a támogatási szerződés már előkészítés alatt áll: – A legnagyobb reménységet a TOP Plusz pályázat jelenti, aminek elindulásához soha ilyen közel nem álltunk még. Megyeszerte 11,3 milliárd forintból közel 28 kilométer útszakasz újulhat majd meg – fogalmazott. Emellett van egy olyan 3 kilométer hosszú útszakasz pluszban, amit a pályázati forráson kívül készítenének el. A támogatói döntések megszülettek, a támogatási szerződések összeállítása folyamatban van.

A témával kapcsolatban több képviselő tett fel kérdéseket, így Mucsi András, Závoda Ferenc, Puju János, Szebellédi Zoltán, illetve Pluhár László, illetve Zalai Mihály elnök is véleményezte az elhangzottakat és elismerését fejezte ki a munkáért. Zalai Mihály és Mucsi András külön szólt az M44-es jelentőségéről, valamint az M47 terveiről is is.

Számos kérdés, javaslat, elismerő szó hangzott el

Mucsi András kérdésére a 470-es út Békéscsaba-Békés közötti szakaszával kapcsolatban Cserkúti András elmondta, a szokásos üzemeltetési-fenntartási beavatkozások már nem hozzák a tőlük várt eredményeket, a kopórétegcsere lenne a megoldás. A Közút saját berkein belül Békés belterülettől, a Sipaki cukrászdától a 44-es számú főútig elkészít egy burkolatfelújítási tervet.

A szakaszt eddig érintő eddigi javítási technológiával kapcsolatban ugyancsak Mucsi András felvetésére elmondta, az egy általánosan elfogadott javítási technológia olyan burkolatok esetében, amelyek elöregedtek, repedezettek. Nagyon fontos feladat, hogy a víz burkolatba jutását megakadályozzák, és mivel teljes kopórétegcserére nem volt lehetőségük, ezért nyúltak a technológiához. A szakember hangsúlyozta, az említett korábbi technológiát, a hozzájuk is eljutó észrevételek miatt főúton igyekeznek majd mellőzni, viszont 4-5 számjegyű, kisebb forgalmú útvonalakon használni fogják. Cserkúti András a 443-as útról is szólt, amelynek felújítási tervei elkészültek.