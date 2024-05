A Sarkadi Általános Iskola igazgatója, Pappné Szabó Erzsébet elmondta, hogy egy újabb fejlesztést terveznek az intézményben, hogy megfelelhessenek a 21. század kihívásainak. Emlékeztetett: a Sarkadi Általános Iskola Kossuth utcai székhelyintézménye teljes körű felújításon esett át, tornacsarnokkal is bővítették. A Gyulai úti telephelyen korszerűsítették az ebédlőt, a tálalókonyhát. Az intézmény eszközeit ugyancsak fejlesztették, például a pedagógusoknak és a diákoknak laptopokat adtak át, de hangszerek és sportszerek szintén érkeztek.

Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója; Mester Judit Ibolya, Sarkad alpolgármestere, Rajki-Tóth László, a Sarkadi Általános Iskola igazgatóhelyettese, dr. Mokán István, Sarkad polgármestere; dr. Kovács József országgyűlési képviselő és Pappné Szabó Erzsébet, a Sarkadi Általános Iskola igazgatója a Gyulai úti telephely előtt. Fotó: Licska Balázs

Ilyen munkákat terveznek a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti telephelyén

Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója hangsúlyozta, egy iskola életében egyaránt fontos az állandóság és a megújulás. Az iskolafejlesztési program keretében az elmúlt hét évben több mint 5,5 milliárd forint pályázati forrásból és költségvetési támogatásból fejlesztettek, minden, a központ által fenntartott intézményben valósult meg valamilyen beruházás.

Most a TOP Plusz keretében a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti telephelyének infrastrukturális fejlesztését tűzték ki célul, együttműködve Sarkad önkormányzatával. Az óépületnél – ahol csaknem száz éve kezdődött meg a tanítás – tetőfelújítást terveznek, míg az 1970-es évek elején és az 1980-as évek végén épített, bővített emeletes szárnynál homlokzati nyílászárócserében és szigetelésben gondolkodnak, a nemesvakolattal vadonatúj köntöst kaphat az épület.

A mintegy 100 millió forintos beruházásnak köszönhetően a rezsiköltségek terén szintén megtakarítást érhetnek el, amellett, hogy komfortosabb, biztonságosabb körülményeket teremtenek az intézményben tanuló 350 diák számára – ismertette Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója.

Fejlesztették a gyermekeket nevelő, oktató intézményeket

Sarkadon nagy, 10 ezer lelkes családban gondolkodnak, amelynek legfőbb tartópillérei a gyermekek, akik a jelen mellett a jövőt jelentik, de nagyon fontos szerepet töltenek be a pedagógusok is – hangsúlyozta dr. Mokán István, Sarkad polgármestere. Ezért célként fogalmazták meg a gyermekeket nevelő, oktató intézmények fejlesztését, egy sok lépcsőből álló programot állítottak össze. Az elmúlt években Sarkadra érkezett 20 milliárd forint jelentős szeletét ezekre az intézményekre, ezáltal a gyermekek és a családok támogatására fordították.

Sorra vette, hogy a bölcsőde számára vadonatúj épületet építettek. Az óvodákat ovisportpályákkal bővítették, energetikailag korszerűsítették az épületeket, nemrég pedig tornaszobákkal és egyéb helyiségekkel bővítették azokat. A Sarkadi Általános Iskola Kossuth utcai székhelyintézményénél 1,4 milliárd forintból fejlesztettek, tornacsarnokot is kialakítottak. A Gyulai úti telephelynél parkolókat létesítettek, megújították az ebédlőt, a tálalókonyhát. A középiskola épületét és tornacsarnokát szintén korszerűsítették.

Emellett az újszülöttek számára ligetet alakítottak ki és gyermekszületési támogatást vezettek be. Tanuszodát építettek Sarkadon, amelyet élettel töltöttek meg az óvodások és az általános iskolások is. Sportpályákat, játszótereket alakítottak ki – folytatta dr. Mokán István, Sarkad polgármestere.

A városvezetéssel közösen dolgoznak az álmok megvalósításán

Fejlődés, rend, emberség és közösség van Sarkadon – emelte ki dr. Kovács József országgyűlési képviselő. Aláhúzta, miszerint Sarkadon egy koncepció mentén fejlesztenek, és az álmok, a megfogalmazott célok meg is valósulnak. Elmondta, hogy a beruházások folytatódnak Sarkadon, azon dolgoznak a városvezetéssel közösen, hogy az eddiginél is több pénz érkezzen a városba, és beszélt arról: a hazai mellett fontos megszerezni az országnak járó európai uniós forrásokat is.