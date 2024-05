Sódar Zita, a Nemzeti Pedagógus Kar Békés vármegyei elnöke, az Andrássy Gyula gimnázium igazgatóhelyettese elmondta: a fórum alapvetően arról a teljesítményértékelési rendszerről szólt, amely minden pedagógust érint szeptember 1-jétől, azaz a 2024/2025-ös nevelési és tanévtől. A tanácskozásra igazgatókat, pedagógusokat vártak – óvodákból, általános és középiskolákból egyaránt –, és az volt a cél, hogy a bennük lévő bizonytalanságot eloszlassák, hogy első kézből kaphassanak választ a kérdéseikre, hogy egy széleskörű tájékoztatást nyújthassanak számukra.

Az igazgatók értékelik az intézmények pedagógusait

– Valamennyi nevelési, oktatási intézményben a pedagógusok teljesítményértékelésének feladata az igazgatókra hárul, és bizonyos kivételektől eltekintve minden pedagógust értékelnek a jogszabályban és az útmutatóban meghatározottak alapján – mondta dr. Kozák András. Mint mondta, most készülnek fel az intézmények arra, hogy el is kezdődhessen az értékelés, amelynek időszaka szeptember 1-jétől az adott nevelési és tanév lezárásáig tart.

A Nemzeti Pedagógus Kar Békés vármegyei elnöke, Sódar Zita köszöntötte a fórum résztvevőit az Andrássy Gyula gimnáziumban

Fotó: Licska Balázs

Nézik a munka minőségét, eredményességét, de a motiváltságot is

Nyolc szempont alapján értékelik a pedagógusokat, a pedagógiai munka minőségétől, eredményességétől a feladatvállaláson, a tehetséggondozáson és felzárkóztatáson keresztül az együttműködésig, a motivációig. Azaz részben szakmai kvalitásokat vizsgálnak, másrészt azt, hogy miként viszonyulnak a munkához. A pedagógusok saját képességeik, várható feladataik alapján saját maguk is megfogalmaznak három célt, és azt is értékelik, hogy ez mennyire teljesült. Az olyan kérdésekben, amelyek nem igényelnek szaktudást, a szülők, sőt adott esetben a diákok is véleményt mondanak.

Többet igen, de kevesebb pénzt nem vihetnek haza

A szakember kiemelte, hogy komoly téttel bír a pedagógusok számára a teljesítményértékelés. Elismeri a rendszer a minőségi és mennyiségi munkát, és az értékeléstől függ, hogy az adott fizetési fokozatban számíthatnak-e a jogszabályban meghatározott legmagasabb fizetésre a következő nevelési és tanévben. Hangsúlyozta, miszerint a vonatkozó jogszabály egyértelműen kizárta annak a lehetőségét, hogy csökkentsék a pedagógus fizetését.