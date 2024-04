Hírösszefoglaló ma is egy helyen.

Palackvisszaváltó automaták működését láthattuk a napokba az Élésker Kft. békéscsabai, Táncsics utcai raktáráruházában. Bár egyre több terméknél működik már itt is az 50 forintos visszaváltási díj, de még kevesen használják az automatákat. A vásárlók sok esetben nem is látják a gyártói csomagoláson, hogy visszaváltható a palack, mert olyan kicsi a jelölése. Másrészt, eddig mindenki arra hívta fel a figyelmet, hogy Tapossa laposra!, most pedig az automata csak tiszta, eredeti formáját megőrző palackért fizeti vissza az 50 forintot.

Az Alföldvíz Zrt. a Víz világnapja alkalmából „Minden csepp számít!” címmel hirdetett rajzpályázatot a szolgáltatási területén élő óvodásoknak és általános iskolásoknak. Az alkotásokat április 14-ig lehetett beküldeni, az elbírálás után a díjak átadását a napokban tartották a társaság békéscsabai központjában. A víz világnapi pályázatra több száz alkotás érkezett.

Idén először a gyulai és békéscsabai tagkórház gyermekosztályának is adományozott, összesen 1,5 millió forintot az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. Az átadót hétfőn tartották a Dr. Réthy Pál Tagkórházban, Békéscsabán.

Milyen programok várhatók május közepétől augusztus végéig Békéscsabán, a Munkácsy Negyedben, többek között a Csabai Nyár keretében – ezt jelentették be a hétfőn a Csabagyöngye Kulturális Központ előtt tartott sajtótájékoztatón. Augusztus 20-án a Bohemian Betyars és Rúzsa Magdi lép fel Békéscsabán.

Stúdiónk vendége Rostás Stephan (Stefi), a békéscsabai Kornélia & Grill Bar pincére volt. Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy a nagy kutyabarát Stefi Könyvet a kutyákért! – Vegyél egy könyvet, és mentsd meg egy kutya életét! című jótékonysági akciója hatalmas sikert aratott három napon át a békéscsabai Andrássy úton, kutyák életét sikerül megmenteni ezáltal. Ezt igazolja az 1,65 millió forintos bevétel, ami jóval több, mint a tavaly befolyt csaknem 900 ezer forint, bár az is jelentős összeg volt.

Az eddigi heti 4 óra helyett heti 12 órát rendel majd a reumatológus a gyopárosi gyógyászati központban, amivel jelentősen csökken a várólista, így többen és hamarabb juthatnak száraz és vizes kezelésekhez. Az önkormányzat bővíti az ingyenes buszjárat menetrendjét a szakrendelő és a gyógyászati központ között.

Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) hétfőn sajtótájékoztatón értékelte a csütörtöki városi közgyűlést.

Megtartották a gyulai Magvető Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épülő tornatermének bokrétaünnepségét hétfőn délután. A kormány több mint 2 milliárd forintos támogatásával megvalósuló épület elérte a legnagyobb magasságát, ezért rendezték meg a bokrétaünnepet. A tornatermet várhatóan szeptemberben már használhatják a diákok.