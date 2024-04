Baráth János vezető lelkész felidézve a református iskola újbóli elindulását elmondta, amikor annak idején az intézmény fejlesztésébe belefogtak, az volt a kérdés, hogy lesz-e Gyulán elegendő gyermek. Kifejtette, az elmúlt időszakban volt okuk az örömre és a hálaadásra. Volt, amikor megrettentek akár a számokra, akár a beruházás felmerülő költségeire tekintve; hogy mi valósítható meg és mi nem, de azt a fajta látást nem veszítették el, hogy minden számítás mögött újra és újra felnéztek Istenre. Hozzátette, az épület kinőtt a földből, elérte a legmagasabb pontját, ezért tartották meg a bokrétaünnepet.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármester hangsúlyozta a tornaterem építésének jelentőségét a bokrétaünnepen. Fotó: Bencsik Ádám

Bokrétaünnepség: egyedi módon tartották

– Sok helyen tartanak bokrétaünnepet, felhelyezve akár egy koszorút, akár egy bokrétafát az épületre – fogalmazott Baráth János. Mint mondta, a hétfőn felhelyezett fa azonban egyedülálló módon különbözik a többitől, a fára felhelyezett szalagoknak üzenetük is van. Az iskola mind a tizenhat osztályában kiválasztottak egy-egy bibliai igét, azok kerültek fel a szalagokra, ahogy az intézmény és a gyülekezet vezetése is választott egy-egy igét, amelyek pedig hétfőn kerültek fel azokra. Hangsúlyozta, nem csak a legmagasabb pontra néznek, hanem Isten igéjén keresztül még tovább tekintenek egészen fel, a mindenható Úristenre.

– Van hova felnézni fizikálisan, de lelkileg is – fogalmazott.

Igéket, idézeteket helyeztek el a szalagokon. Fotó: Bencsik Ádám

Nagy jelentőségű a beruházás

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere kiemelte a tornaterem építésének jelentőségét, hiszen az intézmény eddig híján volt a megfelelő szintű sportinfrastruktúrának.

Csatlakozva Baráth János szavaihoz elmondta, a Magvető iskola nem indult könnyített pályán, de ma már a város egyik legjobb iskolájaként ismeri a közvélemény.

– Az iskola erejét jól mutatja, hogy a testnevelés szempontjából elégtelen feltételek mellett is mennyi kiváló eredményt értek el diákjaik a sportterületén is – folytatta a gondolatot. Utalt arra, hogy óvodával kapcsolatos körülmények már a 21. századi elvárásoknak is megfelelnek a református intézményen belül, az iskola pedig a tornaterem építésével tesz egy nagy lépést ugyanebbe az irányba.

Szólt arról, hogy a tornaterem Magyarország kormányának támogatásával készülhet el, majd kiemelte, hogy a fejlesztéshez a gyulai református közösség is jelentős anyagi áldozatokat hozott, hogy a szükséges területeket biztosítsák, a szükséges telkeket megvásárolják, a terveket elkészíttessék.

Megemlítette, hogy önkormányzat céljaival maximális összhangban áll a beruházás, hiszen a városnak is az egyik stratégiai célja, hogy az utánpótlásnevelés célját szolgáló sportinfrastruktúrát fejlessze. Kitért arra, hogy az elmúlt időszakban több lépésben felújították a tornacsarnokot, korszerűsítették a sporttelepet, olyan elemeket fejlesztettek, amelyek az utánpótlásnevelést, a diákok sportját a tömegsportot szolgálják.

Mint mondta, az önkormányzat függetlenül attól, hogy melyik köznevelési intézménynek ki a fenntartója, elkötelezett, hogy a lehetőségek szerint támogassa az ilyen jellegű fejlesztéseket, hiszen azok a gyulai gyerekek és a pedagógusok feltételeit javítják. Részletesen szólt az elmúlt években megvalósult sportot érintő infrastrukturális fejlesztésekről.

Kétmilliárdos fejlesztés

Béres István, a gyülekezet gondnoka elmondta, a beruházásra a gyulai református gyülekezet 2020-ban 2 milliárd 14 millió forint értékben kapott támogatást a magyar kormánytól, amely a tornacsarnok, a hozzátartozó öltözők, a területbiztosítás és az infrastruktúra kivitelezését, illetve költségeit finanszírozza. A gazdasági válság miatt megemelkedett költségek következtében a tervezettnél kisebb épületet építenek.

A küzdőtér 830 négyzetméteres lesz, ami az iskolai testnevelés céljainak maximálisan megfelel, és ott akár négy csoport is tornázhat. Az iskolának eddig 124 négyzetméteres tornaszobája volt, a fejlesztés ezért is óriási előrelépés. A kormányzati támogatás mellett a gyülekezet biztosította az önerőt szükséges ingatlanok megvásárlásához.