Kedden 12 és 14 óra között a Csaba Centerben találkozhatnak a hivatásos szolgálat iránt érdeklődők a rendőrökkel. Május 1-jén, 9.30 és 13 óra között Mezőkovácsházán, a Kalocsa Rózsa Művelődési Központ majálisán adnak felvilágosítást a rendészeti képzésekről, a jelentkezés feltételeiről, a hivatásosok szolgálati feladatairól. Május 2-án 10 és 12 óra között ismét Békéscsabán, a Csaba Centerben állítanak fel információs pultot a rendőrök, majd május 4-én, szombaton 9 és 13 óra között Gyomaendrődön, a sajt- és túrófesztiválon állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Több helyen is toboroznak a héten a rendőrök. Fotó: police.hu

A rendőrségen elmondták, hogy a képzésekről szóló tájékoztatók megtalálhatóak a rendőrség karrierportálján is. Emellett a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán is fogadják az érdeklődők telefonhívásait. A 66/523-700-as telefonszám munkaidőben hívható, illetve szintén munkaidőben személyesen is lehet tájékoztatást kérni a rendőr-főkapitányságon, Békéscsabán, a Bartók Béla út 1-3. szám alatt.