Medgyesbodzás legidősebb polgárával, a mindenki által nagyon tisztelt Sódar Józseffel egy éve találkoztunk. Otthonában látogattuk meg 103. születésnapján. Majd találkoztunk vele egy jeles egyházi eseményen is. Csütörtökön reggel célirányosan hozzá vezetett első utunk. Józsi bácsi ma 104. születésnapját ünnepli. Isten éltesse!

A Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred ezredtörzse, valamint az alárendeltségébe tartozó három zászlóaljának kijelölt állománya ezen a héten törzsvezetési gyakorlaton vesz részt.

Vászonba szőtt álmok címmel a Hudák Család Kéziszövő és Varró Műhelye gyönyörű ruháit mutatták be az érdeklődőknek kedden Orosházán. Rendhagyó divatbemutatóra invitálta a látogatókat Hudák Mariann, akinek a kollekcióját a Táncsics gimnázium diákjai vonultatták fel. Igazi divatbemutatós hangulatot teremtettek a nemesi viseletekkel a házigazdák a középiskola aulájában.

Folytatódik helytörténeti magazinunk, állandó vendégünk ezúttal is Ugrai Gábor történelemtanár, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke volt. Szó esik például arról, hogy mi a város legrégebbi házának, a Molnárháznak a története, arról, hogyan kapcsolódik a Pál utcai fiúk c. regény Békéscsabához, és az is kiderül, melyik amerikai filmben szerepelt csabai kolbász. Ugrai Gáborral Gyemendi Réka beszélgetett.

A kábítószer veszélyeiről tartottak kutyás bemutatóval egybekötött előadást hétfőn a Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság szakemberei a Belvárosi iskola gimnazistáinak. Az interaktív programon feltűnt Bicska, a drogkereső kutya is.

Az 57. alkalommal meghirdetett országos középiskolai fotópályázat legjobb száz képéből összeállított tárlat Békéscsabára érkezett. A vándorkiállításnak május 14-ig a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium ad otthont. A békéscsabai középiskola tanulói rendkívül eredményesen szerepeltek a pályázaton, helyezéseket és különdíjat érdemeltek ki, valamint a legjobb intézménynek járó díjat ugyancsak ők hozták el.