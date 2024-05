– Nem szakadt meg a felnőttcsapat fantasztikus tizenegy éve tartó sorozata az élvonalban, amely bajnoki bronzéremmel zárta az idényt. Mekkora kő gördült le a szívéről?

Fotó: Török Attila/NS-archív

– Ha az elmúlt évtizedet nézzük, akkor is elmondható, hogy egy páratlanul nehéz és hektikus szezon volt, egy hullámvasúthoz hasonlítható, rengeteg nehézséggel küszködtünk. Nagyon fontos, hogy az utolsó nívós összecsapáson megszereztük a bronzérmet. A publikum felállva, hosszan tartó vastapssal köszöntötte meg a játékosok erőfeszítéseit. Voltak nem várt vereségek, de azzal, hogy a Magyar Kupában ismét finálét játszottunk, az Extraligában pedig bronzérmet nyertünk egy páratlan tizenhárom éve tartó sorozatot folytattunk, ami egyedülálló a magyar klubok között. Nagy könnyebbség volt, hogy ez a hektikus szezon lezárul. Tudtuk, hogy két ikonikus játékosnak ez lesz az utolsó mérkőzése és így sok lelki terhet kellett az utolsó hetekben cipelni.

– Molcsányi Ritáról és Bodnár Dorottyáról van szó. Mit érzett akkor, amikor megszületett a döntés a visszavonulásukról?

– Az anyagilag orientált modern sportban az a szó, hogy klubhűség, nem sok mindenkinek jelent annyit, mint Molcsányi Ritának és Bodnár Dorottyának jelentett. Megtehették volna, hogy eligazolnak, de a teljes pályafutásukat a BRSE színeiben töltötték, rengeteg örömet okozva a békéscsabai és a sportszerető magyar polgároknak. Tudtuk, hogy eljön ez a pillanat, de mégis, be kell vallanom, hogy a szezon közepén, amikor erről szó esett, napokig ennek a hatása alatt voltam. Jó érzés, hogy mindketten Békéscsabán maradnak, és nem gondolnám, hogy elszakadnak a klubtól. Megadjuk a szimpatizánsainknak azt az élményt, hogy mérkőzéskörülmények között köszönhessenek el a két játékostól. Megvan az a küldetésünk, hogy új Molcsányi Ritákat neveljünk. A jövőben ez a folyamat még inkább fel fog erősödni. Ez egy komoly felelősséget ró ránk.

– Mindig is hangsúlyozta, hogy menyire fontos az utánpótlás-képzés, a felnőttek között is több saját nevelésű játékos szerepel. Örök dilemma azonban, hogy mennyire erősítsék meg külföldi játékosokkal a csapatot, hogy megmaradjon a csapat versenyképessége.

– Kollégákkal beszéltük, hogy ha eredményes a csapat, de sok külföldi játszik, akkor hol vannak a magyarok: Ha pedig egy fiatal magyar társaságról beszélünk, amely szerethető, akkor az a kérdés, hogy miért nincsenek eredmények? A BRSE-nek megvan az útja. A Békéscsabai Röplabda Akadémiának is az a hitvallása, hogy tehetséges magyar fiatalokat neveljünk a magyar sportnak. Ez még erősebben meg fog jelenni a következő évek folyamán. Optimista vagyok, hiszen infrastruktúra, humánerőforrás és eszközpark tekintetében minden adott. A mennyiségiből a minőségi utánpótlás felé indultunk el. Az Eb-re kvalifikáló U18-as válogatottban számos békéscsabai szerepel. Az akadémiánkra szerte az országból több hihetetlenül tehetséges sportoló fog érkezni. Az a dolgunk, hogy őket menedzseljük, s ez az eredményességet is felülírja.

– Mennyire kell új felnőttcsapatot építeni?

– Az már korábban eldőlt, hogy hogy egy fenntarthatóbb klubot tervezünk. Eddig mindig megvoltak azok a magyar játékosok, akik mentén építettük a csapatot. Amikor megtudtuk, hogy Bodnár Dorottyáék a profi pályafutásuk végéhez közelednek, adta a lehetőséget, hogy új lapot nyissunk. Ez sok esetben fájdalmas, és nem mindig a szurkolók által érthető döntéseket hoz. Fontos, hogy teret adjunk tehetséges magyar fiataloknak, bátran nyúljunk olyan játékosokhoz, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, így az U18-as, vagy az U20-as válogatott játékosaink. Az eredményesség nem ír fölül mindent. A nemzetközi kitekintésben is látjuk, hogy nagy klubok is kerülnek krízishelyzetbe, de a kulcs az, hogy ezeket a helyzeteket miként kezeljük. Soha ennyire optimistán nem láttam még a BRSE jövőképét. Olyan útra lépünk, ami nem biztos, hogy népszerű, hiszen az utánpótlás-nevelés egy sziszifuszi és drága mulatság. Ha ez a rendszer kiépül, akkor egy fenntartható és sikeres jövőt garantál a klubnak.

– Hogyan alakul a klub gazdálkodása?

– A felnőtt profi sport százmilliókból működik, e forrásokat a klubmenedzsment feladata előteremteni. A felnőttcsapat tekintetében nem tudtunk hosszú távú megállapodásokat kötni támogatókkal, sok esetben már későn tudtuk tető alá hozni a költségvetést. Nemzetközi szinten az átigazolási piac az előző év decemberétől februárig mozgásban van. Ha akkor nem adott a klubnak a költségvetése, akkor ügyvezetőként nem hazardírozhatok, nem ígérhetek sem a játékosnak, sem a menedzsernek olyan forrásokat, ami nem áll rendelkezésre. A klub gazdálkodása feszes, nincsenek tartozásai. Nincs olyan kényszer, hogy irreális alkukat kellett volna külföldi játékosokkal kötni. Nem könnyű Békéscsabán egy nemzetközi kupaszereplő csapatot üzemeltetni. Ezért is mondom, hogy el kell kezdeni egy fenntartható jövőn építésé. Hiszem és vallom, hogy a BRSE meghatározó szereplője lesz a magyar röplabdázásának.

– Megfogalmazódtak már a jövő évi szezonra vonatkozó célkitűzések?

– A bronzéremmel eldőlt, hogy a BRSE kvalifikálta magát a CEV-kupába. A jövő évi szezon játékoskeretét, célkitűzéseit illetően néhány hét múlva sajtótájékoztató keretében teszünk bejelentéseket.