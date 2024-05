A klubhűség és a lojalitás olyan értékek, amelyek a mai modern sportban kiveszendőben vannak, Molcsányi Rita és Bodnár Dorottya viszont ennek a két fogalomnak a szótári példái. Nevük egybeforrt a Békéscsabai Röplabda Sportegyesülettel, hiszen kizárólag e klub színeit viselték; a BRSE felemelkedésének, egyedülálló sikereinek, a bajnoki címeinek, Magyar Kupa- és MEVZA-diadaloknak fő letéteményesei voltak. Szavakkal, de még az egészen fantasztikus eredménysorukkal sem lehet kifejezni, mennyit tettek hozzá a békéscsabai és a magyar röplabdázáshoz, valamint Békéscsaba városának hírnevéhez.

Bodnár Dorottya (balról a hálónál) és Molcsányi Rita is megannyi nagy csata részese volt Archív fotó: I. Gy.

– A 2023–2024-es szezon lezárása egy korszak végét is jelenti a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület történetében, ugyanis két olyan legendás játékos is befejezi pályafutását, akik nélkül a klub biztosan nem tartana ott, ahol – nyilatkozta a klubhonlapon Baran Ádám, a BRSE elnöke. – Velünk voltak örömben és bánatban, hűek voltak Békéscsabához nemcsak a páratlan sikerek során, hanem akkor is, amikor nehezebb pillanatokat éltünk át. Az előző évtizedben bátran építhettük rájuk a csapatot, stabil pillérei voltak az együttesnek. Az idény közben korrekt módon egyeztettünk erről, mégis nehéz és érzelmekkel teli volt az utolsó néhány hét. A sportolókkal egyetértésben hoztuk meg a döntést, hogy csupán a szezon végeztével kommunikálunk visszavonulásukról. A klub méltón búcsúztatja majd legendáit, akik örökre a BRSE Család tagjai maradnak. A tervek szerint a 2024–2025-ös évad első hazai mérkőzésen, ünnepélyes körülmények között, szimpatizánsaink előtt köszöntjük őket – nyilatkozta Baran Ádám, a BRSE elnöke. – Kicsi, Dorka, szívből köszönünk mindent és kívánjuk, hogy életetek következő fejezete is legalább annyira sikeres legyen, mint az, amelyiket most lezártok!