– A téli felkészülés alapján abszolút bizakodóak voltunk, mivel remek létszámmal, nagyon jó edzésmunkával és kiváló körülmények között dolgoztak a fiúk. Összességében sikerült előrelépnünk szervezettségben és csapatjátékban is, de ez csak a kilencedik helyezésre volt elégséges, amit kicsit csalódásként éltünk meg, mert kis szerencsével talán két-három pozícióval is előrébb végezhettünk volna – mondta el a játékos-edző, aki szerint még mindig hullámzó volt a csapat teljesítménye.

Pozitívumként élte meg ugyanakkor az utolsó három fordulóban szerzett 9 pontot, melyet lelkesen és jól játszva értek el.

– Amiben előre kell lépnünk a jövőben, az a kiegyensúlyozott teljesítmény, hogy ne a kiszámíthatatlanság jellemezze a csapatot. Szeretném megköszönni a bizalmat az Eleki USE vezetőségének és a játékosoknak, hogy hat évnyi utánpótlás edzőség után a felnőttek között is kipróbálhattam magam. Köszönöm a játékosoknak a rendszeres edzéslátogatást, a csapat körül dolgozóknak pedig azt, hogy mindig nagyszerű körülmények között készülhettünk – tette hozzá Nagy Gergely.

A klubnál nem sokáig tart már a nyári pihenő. Július 15-én elkezdődik az öt hétre tervezett alapozás. A gárda heti szinten 3 edzéssel készül majd, hozzá jön még öt gyakorló mérkőzés, ami megfelelő alap lehet a következő évi másodosztályú bajnokságra.

– Krisán Krisztián befejezte karrierjét, neki ezúton is köszönünk mindent. Jánki István a munkája miatt nem tudja megoldani az utazást, így ő is távozott. Visszatért ellenben Mezőhegyesről Oszlács Márton, aki sokat segíthet a csapatnak. A további lehetséges érkezőkkel folynak a tárgyalások, elsősorban védő, illetve kapus posztokon szeretnénk erősíteni – tárta fel a kerettel kapcsolatos aktualitásokat a 34 esztendős játékos-edző.



A tervezett felkészülési mérkőzések rendje:

Július 20., szombat, 10.00: Eleki USE–Szabadkígyósi SZSC

Július 27., szombat, 10.30: Szeghalmi FC–Eleki USE

Július 31., szerda, 18.30: Eleki USE–Szeghalmi FC

Augusztus 3., szombat, 10.00: Grosics Akadémia U17–Eleki USE

Augusztus 15., csütörtök, 18.00: Gyulasport U19–Eleki USE