Tóth Gábor tanítványaival szemben egyáltalán nem voltak megilletődve a hazaiak meccs elején, 8:8-ig tulajdonképpen felváltva estek a pontok. Ekkor magunkra találtak a csabaiak és egy 4:1-es sorozattal elléptek, Dékány Bernadatt ásza után Kőnig Gábor ki is kérte első idejét. Erre jól reagáltak a piros-kékek és egyetlen egységnyire olvasztották a különbséget, de aztán gyorsan négy lett a különbség a felek között, jöhetett a második hazai timeout. Nina Kocic elkezdte megsorozni a hazai fiatalokat, a végjáték egyértelműen róla szólt, vezetésével 23:15-nél karnyújtásnyira került a szettgyőzelem. Itt azonban kicsit megpihentek a vendégek, Tóth Gábor is időt kért. Azt követően viszont Dékány egy szerencsés ásszal beütötte az első szettlabdát (17:25).

Tóth Gábor együttese ott folytatta, ahol pénteken letette a labdát. Fotó: Imre György

Tóth Gábor nem dőlhetett hátra a kispadon

A jó nyitások a térfélcsere után is megmaradtak a csabai oldalon, Marta Hurst is hintett egy ászt, közben Dékány szórta a pontokat. Hamar néggyel járt előrébb a látogatók, ennél jobban azonban nem tudtak eltávolodni, a lelkes hazaiak folyamatosan ott jártak a sarkukban. Még 15:10-es hátrányban is rendezték a soraikat, nem sokkal később pedig már Tóth Gábor hívta magához a játékosait. Megszilárdult a 4-5 pontos csabai előny, aztán amikor erre még rá tudtak tenni, akkor megint időt kért a házigazda. 17:23-es állásnál elképesztő labdamenet végén jutott szettlabdához a BRSE Chloe Mayer blokkjával, és egy technikai hibával ezt is megoldotta elsőre.

Megtörtek a fiatalok

A harmadik etap elején mintha a fáradtság jelei jöttek volna elő a Vasason, sorra hibáztak bele a játékba. 6:1-es csabai vezetésnél időt kért Kőnig, aztán ezt 10:3-nál megismételte, majd cserékkel is próbálkozott. Mindhiába, egyre csak nőtt a differencia, Mayer szenzációs sorozatot kapott el nyitásban (benne két ásszal), gyorsan össze is jött a közte 10. A folytatásban e körül táncolt a különbség, de amikor nyolcra csökkent, akkor Tóth Gábor egyből időt kért. Erre egymás után négy ponttal válaszoltak a tanítványai, Dékány tökéletes vonalütésével pedig 12 meccslabdához jutottak. Már az elsőt kihasználták Hurst ütésével.