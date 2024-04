A szűrővizsgálat életet menthet – ez a jelmondata és egyben hívógondolata is annak az országos egészségügyi szűrőprogramnak, amely a Miniszterelnöki Kabinetiroda kiemelt támogatásával pénteken Szarvasra is megérkezett – adta hírül Facebook-oldalán Dankó Béla orsszággyűlési képviselő. Hozzátette: a szűrőbuszon reggeltől-délutánig vártak mindenkit a felkészült és kiváló szakemberek. Mindezt Magyarország legnagyobb mobildiagnosztikai központjában, különböző vizsgálati lehetőségekkel és szaktanácsadással. Emellett kísérőprogramok is vártak minden generációt, a szemléletformálás jegyében.

Sokan jelentkeztek vizsgálatra a Szarvasra érkezett szűrőbuszon. Fotó: Jenei Péter

Babák Mihály polgármester beszámolójából kiderült, hogy a szűrőbuszon 50 féle átfogó vizsgálatra volt lehetősége a szarvasiaknak. Ilyen például a speciális laborvizsgálat, szív- és érrendszeri vizsgálatok, koleszterin- és vércukorszint mérés, a vérszegénység és a vashiány vizsgálata, bőrgyógyászat, tüdőgyógyászat, valamint a fertőzések, gyulladások és a csontritkulás szűrése, mérése. A polgármester hangsúlyozta, fontos, hogy a szűrőbuszok adta vizsgálatok lehetőségét minél többen kihasználják, hiszen a betegségek komolyabbra fordulásának megelőzése akár életet is menthet.