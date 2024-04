Molnár C. Pál Battonya díszpolgára, európai hírű festőművész, grafikus százharminc éve, 1894. április 28-án született a Battonya melletti Tompapusztán. Születésének százharmincadik és a Molnár C. Pál Emlékház megnyitásának negyvenedik évfordulójáról a szülőváros különböző programokkal és egy kiállítással emlékezett. Boros Csaba polgármester a köszöntőjében elmondta, egyik kiemelten fontos értéke városuknak Molnár-C. Pál, az ő munkássága, valamint ez az emlékház.

Boros Csaba a szülőföld kincseiről beszélt az ünnepségen. A szerző felvétele

– Molnár-C. Pál 87 évet élt, mintegy 3500 mű került ki kezei közül. Remekművei a világ számos képtárába eljutottak. MCP – ahogy magát nevezte – 85 évesen döntött úgy, hogy képeinek egy részét szülővárosának, Battonyának adományozza. Az emlékház 1984. szeptember 22-én nyitotta meg kapuit és állandó kiállítás keretében őrzi mindmáig Molnár-C. Pál örökségét. Büszkeséggel tölt el, hogy munkássága és az emlékház 2021-ben hivatalosan is bekerült a Békés Megyei Értéktárba. MCP művei tiszteletre és elismerésre méltóak, szülőföldünk különleges kincsei. Óvnunk és vigyáznunk kell nemcsak nekünk, hanem a jövő generációjának is. Feladatunk, hogy mind szélesebb körben ismertessük meg a lakossággal, a hozzánk látogatókkal a művész életútját és mutassuk be a Molnár-C. Pál Emlékházban található alkotásait – tette hozzá a városvezető.

A szép nők, a lovak festője

A 40 éve megnyitott Molnár-C. Pál Emlékház kapcsán Balázsné Szabó Erzsébet intézményvezető elmondta, a művész még életében döntött arról, hogy munkásságának egy jelentős gyűjteményét szülőfalujának, Battonyának adományozza.

– A művész 1981. július 11-i halála után leányai (dr. Tavasz Istvánné és Csillag Péterné) Molnár-C. Pál kívánsága szerint Battonyának ajándékozták a műtárgyjegyzékben felsorolt alkotásokat. A battonyaiak elhatározták, hogy a képeket egy, a festőről elnevezett emlékmúzeumban helyezik el. A volt középiskolai leánykollégium (a régi Lakatos kúria) látszott a legalkalmasabbnak. 1984. szeptember 22-én felavatták az emlékházat, ahol a szentek, a szép nők és a lovak festőjének 44 festménye és 22 grafikája, fametszetsorozata tekinthető meg. Olyan híres munkák láthatók itt, mint az Angyali üdvözlet, Dante: Divina Comedia, a Jégverés Battonyán (1965.), vagy a Kúria Tompapusztán (1911.) című, kifejezetten Battonyához kötődő festmények.