A mezőberényi halálos baleset ügyében született, röviden összefoglalt vádirat szerint a vádlott 2022. november 18-án reggel személygépkocsiját vezetve közlekedett lakott területen kívül, amikor az előtte haladó, legalább hat gépjárműből álló kocsisor folyamatos előzésébe kezdett. Áttért a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba és folyamatosan, a jobb oldali forgalmi sávba történő visszatérés nélkül elhaladt több gépjármű mellett, majd egy figyelmeztető jelzéssel ellátott lassújárműből és a hozzákapcsolt földrostagépből álló járműszerelvény előzését is megkezdte legalább 88 kilométer/órás sebességgel.

A mezőberényi halálos baleset ügyében született döntés a bíróságon. Arhív fotó: Für Henrik

Fotó: Für Henrik

Mezőberényi halálos baleset: rossz döntést hozott

Rosszul mérte fel az előzés céljából igénybe vett bal oldali forgalmi sáv szabad területét, így későn észlelte a vele szemben szabályosan, 67 kilométer/órás sebességgel közlekedő sértett által vezetett járművet, ezért összeütköztek. A sértett jobbra húzódással megpróbálta elhárítani az ütközést, azonban így sem sikerült elkerülnie a balesetet. Az ütközés következtében a vádlott nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, a sértett súlyos sérülései miatt a helyszínen meghalt.

Az ügy előkészítő tárgyalását dr. Virág Veronika bíró vezette, a vádat dr. Tibori Balázs ügyész, a vádlottat, egy 53 éves mezőberényi férfit dr. Kvasz Tibor ügyvéd képviselte.

A férfi bűnösnek vallotta magát, és lemondott a tárgyalás jogáról. A bírónő kérdésére nem vitatta a vádiratban leírtakat, egyebek mellett sem az időjárási és útviszonyokat, sem azt, hogy legalább hat gépjárműből álló kocsisort kezdett előzni, s azt sem, hogy a szemben szabályosan érkező autón működött a fényjelző. Ugyancsak nem vitatta, hogy nem megfelelően mérte fel a távolságot, aminek következtében történt a baleset, ami a sértett halálát okozta.

A bíróság elfogadta a beismerő nyilatkozatot, amit az eljárás során született iratok is maximálisan alátámasztottak. A férfinak nem volt balesete korábban. Dr. Virág Veronika kérdésére a vádlott elmondta, a családsegítőn keresztül megpróbálta felvenni a kapcsolatot az elhunyt fiatalember családjával, akik nem zárkóztak el ettől, de még nem akartak találkozni vele. A fiatalember után két óvodás ikerfiú maradt félárván.

Számos körülményt vizsgáltak

Dr. Tibori Balázs ügyész hangsúlyozta, a vádlott büntetőjogi felelőssége bizonyítottá vált, majd számos súlyosbító és enyhítő körülményt is ismertetett. Az ügyészség két év letöltendő fogházbüntetést kért a férfira.

Egy mezőgazdasági vontató is érintett volt a karambolban. Fotó: Für Henrik-archív

Dr. Kvasz Tibor védőbeszédében arra hívta fel a figyelmet, egy 53 éves, büntetlen előéletű férfiról van szó, éppen ezért véleménye szerint felmerül, hogy szükség van-e ilyen szigorú szankcióra, arányos-e az a fokozatosság elvével. Hangsúlyozta, véleménye szerint a szabadságvesztés nem indokolt. Mint kiemelte, álláspontja alapján a tényleges szabadságelvonással járó szankció túlmutat a büntetési célokon.

– A próbaidős büntetéssel az maradéktalanul elérhető lenne – fogalmazott a védő.

A vádlott az utolsó szó jogán elmondta, nagyon sajnálja, ami történt, meggondolatlan döntést hozott.

A megbánást is figyelembe vette a bíróság

A bíróság 1 év 4 hónap fogházban letöltendő szabadságvesztésre és három év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte a férfit, aki legkorábban a szabadságvesztés kétharmadának letöltését követően bocsátható feltételes szabadságra.

A közúti járművezetéstől eltiltásba beszámítják a vezetői engedély elvételétől eltelt időt. A férfinak a több mint 603 ezer forintos bűnügyi költséget is meg kell majd fizetnie.

Dr. Virág Veronika elmondta, a vádlott a közlekedési szabályok megszegésével gondatlanul okozott halálos balesetet, elkövette a halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségét. A bíróság a büntetés kiszabásánál enyhítő és súlyosbító körülményeket egyaránt figyelembe vett. Előbbiek közé tartozott a vádlott büntetlen előélete, és az is, hogy már 51 éves volt, amikor a baleset történt. Ugyancsak enyhítő körülménynek számított, hogy széleskörű járművezetői kategóriákra van jogosítványa, mintegy 34 éve rendelkezett vezetői engedéllyel és évi átlagosan 15 ezer kilométert tett meg balesetmentesen. A beismerést és a megbánást is enyhítő körülményként vették figyelembe, ahogy azt is, hogy ő maga is megsérült.

Súlyosbító körülménynek számított, hogy a balesetet megelőző egy éven belül megbüntették közlekedési szabálysértés miatt. A gondatlanság súlyossága, súlyos következménye is mérleg ezen serpenyőjébe került, hiszen a halálos baleset elkerülhető lett volna. A vádlott észlelhette a sértetti járművet, ám sem intenzív fékezésbe, sem lassításba nem kezdett, hanem a kocsisor megelőzését követően, nagy sebességgel akart visszatérni a saját sávjába.

Minden közlekedőnek a rémálmát jelentik ezek a helyzetek.

A bíróság a gondatlanság és súlyos következmények miatt a vádlott kedvező személyi körülményei, törvénytisztelő magatartása és kis társadalmi veszélyessége ellenére sem tartotta indokoltnak a felfüggesztett szabadságvesztést. – A súlyosbító körülmények jellege, a cselekmény súlya miatt ennél enyhébb büntetés nem jöhetett szóba – hangsúlyozta a bírónő.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyészség három nap gondolkodási időt kért, míg a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.