A brindzás haluska nem hiányozhatott a menüből

Jantyik Pál is focizott, mégpedig középpályásként a Békéscsabai Dózsában. Ennek köszönhetően került érettségi után a Békéscsabai Ruhagyárba, ahol kilenc évet húzott le, majd 23 esztendőt a Csaba Szőnyegszövő Háziipari Szövetkezetben műszaki vezetőként. Szintén ilyen beosztásban dolgozott nyugdíjba vonulásáig a Gyulai Háziipari Szövetkezetben is.

A csabai Haluskaházban gyermekkoruk emlékei, ízei is előjöttek Fotó: BMH

Dr. Szűcs János a miskolci egyetem docense, és még most is tart gyakorlati oktatásokat végzett hallgatóknak. Kiss Imre Szegeden él, öt évig volt az egykori Békés-tarhosi Gyógypedagógiai Iskola igazgatója, pályáját az Oktatási Minisztérium alkalmazásában tanfelügyelőként fejezte be.

Kucsera Mihály kertjéből az öregdiákok útja a békéscsabai Frankó-tanya – Haluskaházba vezetett. Hagyományos haluskaleves, brindzás haluska és mákos tészta mellett idézték fel gyermekkoruk emlékeit, élményeit.

– Jó és megható volt látni, ahogy megfiatalodtak édesapámék, amikor visszacsöppentek gyermekkoruk világába, az akkori ételek ízeibe – mondta Kucsera Mihály lánya, Ildi. – Remélem, még sok éven át találkoznak így együtt, nosztalgiáznak. Számos régi történet ismétlődik, de mindig előkerül egy-egy új sztori is.

Tanáraikról is megemlékeztek a hetvenéves érettségi találkozón

Kucsera Mihály kiemelte, ha semmi nem jön közbe, továbbra is minden évben megadják egymásnak a tiszteletet, és találkoznak Békéscsabán, 1954-es érettségijük apropójából, de ma már leginkább az egymás iránti barátságból, tiszteletből.

A négy öregdiák tanárairól is megemlékezett. Megemlítették többek között dr. Hidasi Lajost, Nyíri Sándort, Vajda Aurélt, Glózik Jánost, Kovács Tibort, Palotás Ádámot és Csák Istvánt. Felidézték azt is, gimnazistaként miért fogadták kitörő örömmel Sztálin halálhírét. Emiatt ugyanis 1953-ban három napig nem kellett iskolába menniük.