Vida András, a békéscsabai Lencsési Általános Iskola igazgatója elmondta, egy-egy osztálykirándulás anyagi kerete annyi, amennyit az érintett szülői közösség vállal.

Idén inkább rövidebb osztálykirándulásokra mennek a gyerekek, egy-vagy kétnaposra. Fotó: MW-archív

– Idén inkább rövidebb kirándulásokra mennek az osztályok, egy-vagy kétnaposra. Többen kihasználják a 14 év alattiak ingyenes utazási lehetőségét. Iskolánknak összesen huszonnyolc osztálya van, ezek közül van, amelyik a Szegedi Vadasparkba, más a debreceni Bűvösvölgybe, illetve a Szarvasi Arborétumba, az Ópusztaszeri Emlékparkba látogat. A cél minden estben az, hogy értékes, tartalmas, gyermekközpontú, természetközeli programokat találjunk a gyerekeknek, hogy jól érezzék magukat, kicsit töltődjenek, hangolódjanak a nyárra – részletezte Vida András.

Népszerű Szanazug és Szarvas is

Petri Hajnalka, a békéscsabai Madách Utcai Általános Iskola vezetője hozzátette, az ő tanáraik és diákjaik is leginkább közeli úticélokat jelöltek ki, mint például Póstelek, Szanazug, Szarvas, és ők is élnek az ingyenes utazás lehetőségével.

— A hetedik-nyolcadikosok épp most töltöttek el három napot a Balatonon, Zánkán az Erzsébet-tábor tavasz végi turnusában. Ez az ő osztálykirándulásuk is egyben; ingyenes volt, nyerte az iskola — tette hozzá.

Póstelekre mentek osztálykirándulásra

Csernai Zsuzsa, kétgyermekes békéscsabai édesanya kisfia még óvodás, csoportjával nemrég Pósteleken kirándult.

– Végigjárták a tanösvényt, ügyességi játékokat játszottak. Az óvónők buszt béreltek és a közétkeztetés aznapra biztosított nekik hideg élelmet. A lányom már negyedik osztályos, ottalvós kirándulásra ment; Dánfokon szerveztek sárkányhajózást, strandolást a tanárok. Az utazást mi, szülők oldottuk meg, így a kiruccanás tízezer forint alatti összegből kijött – tette hozzá az anyuka. Pál Enikő tízéves fia a Haluska tanyára látogatott el az osztályával. Júniusban még vár a gyerekközösségre egy buszos, egynapos ópusztaszeri utazás, aminek összköltsége 14 ezer forint lesz.

Beltéri lehetőségben is gondolkodnak

A pedagógusok elmondták, mindenképpen olyan programot keresnek, ami beltéri lehetőséget is kínál, hiszen egy hirtelen jött zápor elmoshatja a kirándulást. A másik kulcsfontosságú pont az étkezés; a legideálisabb, ha a közelben vagy a helyszínen meg lehet oldani azt. Hozzátették, az elmúlt években a gyerekek igényei is változtak, az interaktivitás elengedhetetlen, olyan program az ideális, ami felkelti a gyerekek érdeklődését, megmozgatja testüket, agyukat is.