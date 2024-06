A kitüntetett határrendészeként kezdte Szegeden, majd a Szarvasi Rendőrkapitányságra került rendészeti szakterületre, ahol rövid idő alatt felfigyeltek rá a parancsnokai. A több mint húsz éve hivatásos szolgálatot ellátó Papp Kálmán lelkiismeretes, precíz, így nem okoznak számára gondot az új kihívások. Szarvasról a gyomaendrődi rendőrőrsre helyezték át főnyomozónak, ahol 2022 óta alosztályvezető.

Elismerés a gyomai detektívnek. Fotó Békés Vármegyei Rendőrség

Munkatársai örömmel fogadták a kinevezésének hírét. Az őrnagy vezetőként is aktív része a csapatnak, lendületes, szereti, amit csinál, így jól tudja motiválni kollégáit. A rendőrőrs parancsnokával együtt úgy gondolja, hogy a sikeres munka záloga a rendészeti és a bűnügyi szakterület közötti szoros együttműködés. Igyekszik is sokat tenni ezért. A nála idősebb rendőrök is értékelik vezetői képességeit, követendő példának tartják azt, ahogyan összekovácsolta a közösséget és irányítja a szakmai tevékenységet. Ez az eredményekben is megmutatkozik, egyre gyorsabban és sikeresebben dolgozzák fel a bűnügyeket.