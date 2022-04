Születésnapja alkalmából tartott jeles eseményre a fővárosba utazott a battonyai polgármester Boros Csaba, Bajnai István kanonok, Balázsné Szabó Erzsébet, a Molnár-C. Pál emlékház vezetője. A szülőhely képviseletében vettek részt a szentmisén és az utcanévtábla-avatón.

– A kortárs és 20. századi alkotásokra is jut figyelem – mondta el a műtárgyak elhelyezése kapcsán tartott sajtótájékoztatón Osztie Zoltán plébános. Mint hozzátette, a templomban immár Molnár-C. Pál négy alkotásával is találkozhatnak a látogatók. Bajnai István kanonok a Nagyboldogasszony templomban tartott misén koncelebrált Osztie Zoltán plébános mellett.

/Fotó: Balogh Zoltán/

Utcanévtábla-avatót is tartottak a XI. kerületben e jeles nap emlékére: Budapesten, a művész műterem-múzeumának a szomszédságában a festő lett a névadója a Molnár C. Pál lejtőnek. Ezen az esemény Boros Csaba polgármester arról beszélt, hogy a fővárosaikkal és a családdal való közös hagyatékőrzésben, a művész munkásságának a minél szélesebb körben való megismertetésében továbbra is partnerséget vállal a szülőváros.

/Fotó: Balogh Zoltán/

Csillag Éva és Csillag Péter a Molnár-C. Pál Múzeum tulajdonos-igazgatói májusban tárlatvezetéseken mutatják be Molnár-C. Pál főplébániatemplomban található műveit.