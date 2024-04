A SZEOSZ (Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége) és az Aktív Magyarország országos felhívásához csatlakozva „Futókörök Napja” rendezvényt szerveztek Szarvason, az Erzsébet-ligetben, szombaton – számolt be hírportálunknak Krivik Viktor, a rendezvény egyik szervezője. Elárulta: idén csak 20 településen lehetett birtokba venni az ország rekortán borítású futóköreit a sportolni vágyóknak, ezért nagyon izgultak, hogy bekerülhessenek ismét a szervező települések közé. Az eseményen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött volt. A megtett köröket időmérő chipek segítségével mérték egységesen, mind a 20 helyszínen a szervezők, a legtöbbet futó (első három) egyéni teljesítők pedig értékes sportszervásárlási utalványban részesültek.

Közel ezren futottak, tekertek és sétáltak a jó ügyért Szarvason.

A rendezvényt a már megszokott szervezőgárda, a Szarvasi Úszó és Vizilabdasport Egyesület az Önkormányzattal karöltve vállalta magára, és biztosította a feltételeket munkatársaival, és az önkéntes segítőkkel. Krivik Viktortól megtudtuk, a Futókörök Napjával egy időben és helyszínen zajlott Tőkés-Szeljak Gabriella és családjának vezetésével a Fuss, bringázz, sétálj Mátéért II. Jótékonysági Családi Piknik elnevezésű akció is. A jótékonysági rendezvénnyel Rusz Mátét, és családját támogatták.

Szarvas a városok között a kilencedik

A futásra visszatérve a szervező elárulta, hogy Szarvas 620 futóval, összesen 3606,4 kilométerrel a 9. helyen végzett a városok versenyében, ezen kívül 118 gyalogló, 162 kerékpáros, számtalan támogató és szurkoló volt jelen az Erzsébet-ligeti köröndön, és futott, bringázott, sétált első sorban Mátéért, és persze azért, hogy előkelő helyen szerepelhessenek a fent említett városok versenyében.

A 20 településen egyidőben indított futókörös rajt előtt Lászlófi János informatikai felelős még egyszer leellenőrizte a chippeket a héttérrendszert, ezek után Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna (szervező) és tanítványa Sárosi Márk megnyitotta a rendezvényt, és már át is adta a szót Molnár Etele alpolgármesternek, aki köszöntötte a megjelenteket. Az alpolgármester után dr. Darida András, a SZUSE elnöke és Csernus Zsolt önkormányzati képviselő köszönték meg a nagy számú részvételt, valamint a támogatást, és indították útnak a futókat.

Mint kiderült: kísérőprogramokban sem volt hiány, így az Erzsébet-liget mindkét köröndjén volt program és látnivaló, hiszen a Körös-szögi Hagyományőző Csikós Egyesület lovastorna csapata ismét eljött a jótékonysági rendezvényre. Szabó Zsolt pedig most is egy különleges zenei élménnyel, handpan játékával ajándékozta meg a résztvevőket, majd egy másik hangszerrel, afrikai dobbal buzdította a futókat a pálya széléről.

Máté családja és a kardosi csapat jóvoltából házi sütemények, zsíroskenyerek, zöldségek, gyümölcsök és számtalan finomság várta a résztvevőket. Egészségstand a Szakorvosi Kft csapatával, a Vöröskeresztes sátornál újraélesztési bemutató-gyakorlás, valamint lábmasszázs és kézműves foglalkozás is volt többek között a programon.

A délelőtt kezdődő családi piknik megnyitóján már Babák Mihály polgármester és dr. Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum igazgatója szóltak a megjelent vendégekhez és az addigra már indulásra kész kerékpárosok és a gyaloglók csapatához. Köszöntőjük után ismét Molnár Etele és Csernus Zsolt szólt a résztvevőkhöz, majd az előző évi jótékonysági akció ötletgazdája, Tárnyik Ildikó köszönte meg Lilike előző évi támogatását, és adta át a szót és a stafétát Tőkés-Szeljak Gabriellának, Máté Családjának majd Szvetkovics Edina -gyógymasszőr, gerinctrénernek, aki maga is támogatója már hosszú ideje Máténak.

Tiszteletét tette, és példát mutatva rótta a köröket, megnyerve a férfiak küzdelmét Antal Béla Futónagykövet. Bereczki-Csaba Mónika mint a Dr Illyés Sándor Iskola szülői közösségének képviselője, mint futó, mint támogató vett részt a rendezvényen.

Civilek, nyugdíjasok, iskolások is futottak

A résztvevők között civil szervezetek, nyugdíjas csoportok, iskolák, sportegyesületek is megtalálhatóak voltak, de részt vett futóként a Cervinus Teátrum népszerű művésze Timkó János is, aki előző este még a „Szerelem” című színmű premier elődadását játszotta. A házigazda SZUSE úszóinak és családtagjainak Zalán Csaba edző vezetésével, illetve a Szarvasi Honvédelmi Sportközpont kadetjainak sem volt kérdés, hogy részt vesznek -e a rendezvényen, hiszen a „Fuss, bringázz, sétálj Mátéért!” jótékonysági megmozdulás részesei szerettek volna lenni. Minden egyesület fontosnak tartotta, hogy maximálisan hozzájáruljanak ahhoz, hogy városunk minél több kilométerrel büszkélkedhessen a Futókörök Napján, így a Karate Akadémia, a Körös Dragon sárkányhajósai és kajakosai, a Blue Gym, a kézilabdások, a focisták, a Kangoos lányok is növelték kilométereink számát, ahogy varosunk esperese, Lázár Zsolt is, aki ha teheti minden futóeseményünkön részt vesz. Megtisztelte a rendezvényt és idén is részt vett a versenyen Zéténi Szvetlana ultrafutó 15 körrel, vagyis 17 ezer 250 kilométerrel, és Budapestről Vesztergom Andrea, aki a dedikált versesköteteit ajánlotta fel jótékony célra, Máté javára, emellett kerékpározott és azután még 18 ezer 400 kilométert le is futott a szarvasi pályán.

A kerékpárosokat Csorbáné Dávid Ivett, a Szarvasi Rendőrkapitányság munkatársa (a szervezőcsapat oszlopos tagja) vezette, a bringák felelőse problémamegoldóként Balázs Mihály, a Balázs Kerékpár Szerviz ügyvezetője volt, és a biztosítást a Polgárőrség végezte.

Támogatói is szép számmal akadtak a rendezvénynek. Volt, aki utalt Máté számlájára, volt, aki tárgyi felajánlásokkal érkezett, az utóbbiból pontosan 275 darab volt, de a szervezők étkezésére is érkeztek támogatások, így egy finom babgulyást kaptak ebédre a nap segítői, a majd 1000 darab zsíroskenyér és egyéb finomságok mellé.

A zsebpénzét ajánlotta fel a kisfiú

A szervezők szerint a nap két abszolút hőse közül az egyik egy jószívű kisfiú volt, aki a szüleitől kapott zsebpénzével a tenyerében ment a gyűjtőládikához, és kérdezte az egyik stábtagot, hogy adományozhat e, mert nagyon szeretne, majd a vele egykorú Máté javára ajánlotta fel annak egy részét, valamint egy 4 év körüli kislány, aki műanyag kismotorjával rótta a köröket és szaporította a kilométereket a városnak. Krivik Viktor végül hangsúlyozta, hogy nehéz szavakba önteni a szombati napot, hiszen a rendezvényre számtalan felajánlás, támogatás érkezett, akiknek ezúton is köszönik a támogatást.