Nemcsak magyar, hanem román, szerb, ukrán és egy-egy luxemburgi és brit vívó is pástra lépett.

– Huszonhárom versenyzőnk lépett pástra hazai páston. Úgy gondolom, hogy mindenki szépen helytállt – nyilatkozta kapunknak Mecskó Máté, az Alföld Vívó Akadémia edzője. –. Sokszor nagyon kevés, mindössze egy-egy találat kellett volna a jobb eredmény eléréséhez. A békéscsabai Olimpici Grand Prix megrendezését egy összetett és hosszú folyamat előzte meg. A városi sportcsarnok és a vívóterem berendezése a szülők, a klub elnökségének tagjai, az edzők és a gyerekek munkáját dicséri. Fontos csapatépítő program is volt ez egyben, megmutathattuk a párbajtőrvilágnak, hogy mi is itt vagyunk és szép és rangos versenyt tudunk rendezni. A versenybírói működésre sem lehetett különösebb panasz, a vívóink közül is többen bíráskodtak. A mi viadalunkon volt a legtöbb nevező, közel hatszázötvenet regisztráltunk. Voltak jobb eredményeink, kiemelném Diaz-Csarnai Liliánát, aki törpici korosztályban az előkelő nyolcadik helyet szerezte meg, aki egész nap bátran, taktikusan vívott. De másik két lány, a törpiciknél Rácz Emma, a serdülőknél Pataki Anna is a top tizenhatba került.

Pillanatfelvételek a versenyről

Fotó: Kiss Zoltán

Az AVA eredményei

Fiúk. Serdülő (92 induló): 26. Kollár Milán, 28. Kovács Benedek, 34. Csarnai Roland, 45. Benkő Benedek, 56. Tímár Tas, 59. Fári Bence. Újonc (106): 23. Bjelik-Lantos Botond, 36. Fári Bence, 39. Tímár Tas, 46. Benkő Benedek, 61. Tolnai Péter, 65. Gonda Péter. Gyermek (96): 28. Gonda Péter, 34. Benkő Benedek, 64. Tolnai Péter. Törpici (77): 31. Balla Zalán, 59. Privóczki Zsombor, 62. Futó Sándor, 64. Gáncse Miklós.

Leányok. Serdülő (73): 11. Pataki Anna, 73. Dóczi Dominika. Újonc (73): 68. Új-Mag Emma. Gyermek (74): 48. Új-Mag Emma, 67. Dóczi Viktória, 72. Saeed Abu Jubere Hanna. Törpici (47): 8. Diaz-Csarnai Liliána, 11. Rácz Emma, 32. Balázs Dalma, 41. Gazsó Maja, 44. Jankó Rebeka.