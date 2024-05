Beruházások 3 órája

Útfejlesztések kezdődnek Dél-Békésben

Nagybánhegyes életben fontos mérföldkő lesz az a pillanat, amikor a település 4 kilométeres bekötőútjának egy szakaszán elkezdődik idén a felújítás. Régi vágya teljesül ezzel a község lakóinak. Almáskamarás belterületi, nagy forgalmat lebonyolító útja is megújul. Ezekről is beszéltek azon a pénteki sajtótájékoztatón, ahol a 4. számú választókerületet térintő útfejlesztések kerültek a fókuszba. A résztvevők hangsúlyozták: a közlekedésbiztonságot, a gazdaságélénkítést, a lakosság életminőségének a javítását is szolgálják ezek a beruházások.

Balról Cserkúti András, Mazán Attila, Farkas Sándor, Erdős Norbert az útfejlesztésekről szóló nagybánhegyesi sajtótájékoztatón. Fotó: A szerző felvétele

Egy látványosan színezett vármegyei térképet vizsgáltak a sajtótájékoztató résztvevői, mielőtt megtették bejelentéseiket a nagybánhegyesi polgármesteri hivatalban pénteken. Erdős Norbert, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében úgy fogalmazott, sok tárgyalás, egyeztetés megelőzte a mai napot. Hangsúlyozta, egy beruházásnak számos indoka van. A legfontosabb a szakmai. Erdős Norbert a választókerületet érintő útfejlesztéseket mutatta. A szerző felvétele – Megyénket és a választókerületet illetően is sok tervvel, információval rendelkezik Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei igazgatója. Rendszeres kapcsolatban vagyunk, mindent átbeszélünk a térképeket magunk elé véve. A szakmai vélemény mellett fontos a helyi indokoltság. E sajtótájékoztató témája két község két útja. Almáskamaráson a ki- és bevezető út közötti belterületi útszakasz megújulása indokolt minden szempontból. Nagybánhegyest elhagyva, a külterületi út megújul 1,3 kilométeren. A szerző felvétele A bekötőút turisztikai célponthoz, a fürdőhöz vezet Nagybánhegyes bekötőútja szintén fontos. Képviselőként mérlegelni kellett: ha már sok egyéb beruházás megtörtént a településen és a lakosok részéről megfogalmazódott az igény az útfelújításra, ráadásul egy híresen jó fürdő, e turisztikai célpont, megközelítése is ezen az úton zajlik, akkor ezt támogatni kell. Örömmel jelentem be: a nyáron az út 1,3 kilométeres szakaszának a felújítása elkezdődik – fogalmazott a politikus. A kivitelezők a település irányából indulnak majd. Cserkúti András azzal kezdte tájékoztatását, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a projektek megvalósítására több forráslehetőséget vehet igénybe. – Van saját feladattervünk, saját Magyar Falu és Top Plusz program. A fejlesztéseket úgy rakjuk össze, hogy a forráscsomagok a leghatékonyabb megoldásokat szolgálják. A Top Plusz program megyénkben 11,3 milliárd forint forrásfelhasználást jelent, 28,3 kilométerre elég, ebből a 4. számú választókerület majd 3 milliárd forintnyi útfelújítás megvalósulhat. Ez 5 felújítandó szakaszt érint – sorolta az igazgató. A legnagyobb eleme a 4432-es út, Csanádapáca, illetve a Kaszaper közötti szakasz, a 4441-es út Nagybánhegyestől 1,3 kilométeres szakasza a bekötőútnak, illetve a 4437-es út Almáskamarás már említett belterületi szakasza (mindezek tehát a Top Plusz források felhasználásával valósulnak meg). – A támogatási összegek rendelkezésre állnak, a szerződéskötések folyamatban vannak, reményeink szerint az aláírás után a kivitelezői közbeszerzéseket elindítjuk és a munkák is elkezdődhetnek idén – tette hozzá az igazgató. Almáskamaráson megújul a belterületi szakasz A házigazda, Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestere az útberuházásokról úgy fogalmazott, ezek a térség fejlesztése kapcsán is meghatározó beruházások. – Több évtizedes hiányt igyekszünk bepótolni, és természetesen várjuk a folytatását is. Hálásak vagyunk a közös munkáért, ezekért a pozitív hírekért – mondta a településvezető. Mazán Attila Almáskamarás polgármestere hozzátette: környékükön nagyon sok út megújult, remek utakon elérhető a község, a lakosság pedig már nagyon várta, hogy a belterületi útszakaszra is ez legyen a jellemző. Ha ez most megvalósul a Szent István utca 775 méteres szakaszán, akkor nem csak az itt élők életminősége, hanem a közlekedésbiztonság is javul.

