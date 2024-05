Óriásit lépett előre a turizmus tekintetében Békéscsaba

Opauszki Zoltán, a város környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke emlékeztetett: az elmúlt években több turisztikai fejlesztés valósult meg Békéscsabán, így a CsabaPark, a Munkácsy Negyed, a Wenckheim turista- és kerékpárút, és most egy újabb, sokak által várt beruházás következik. Kiváló lehetőséget nyújt arra a projekt, hogy fejlesszék az elérhető szolgáltatások színvonalát, javítsák az állapotokat az Árpád fürdőben.

A projekt egy üzenet is, hogy Békéscsaba épít az idegenforgalomra mint gazdasági ágazatra – folytatta. Úgy véli, a város nagyot lépett előre, és mostanra a vendégéjszakák száma nemhogy elérte, de meg is haladta a koronavírus-járvány előtti utolsó békeévben tapasztalt, 2019-es szintet. Hangsúlyozta, hogy a vendégéjszakák jelentős részét a fürdők hozzák, ezért is lényeges, hogy egy hiánypótló beruházás valósul meg a békéscsabai strandon.