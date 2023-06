Milyen turisztikai céllal jött létre a Wenckheim turista- és kerékpárút?

Hangsúlyozta: fontos cél volt, hogy egy olyan turisztikai szolgáltatást, attrakciót hozzanak létre, amely társulni tud más turisztikai jellegű fejlesztésekhez. Az, aki végigteker a Wenckheim turista- és kerékpárúton, keresztülhalad a Munkácsy Negyeden is – és például a Munkácsy Emlékháznál komplex pihenőhelyeket, biciklikölcsönzőt alakítottak ki –, valamint a CsabaParkot ugyancsak elérheti. Így összetértek a város elmúlt tíz évben formálódott turisztikai fejlesztései. Kitért arra, hogy a kerékpárút-hálózat fejlesztése nem most kezdődött Békéscsabán, 2010 után vett nagyobb lendületet a város ezen törekvése, és mostanra mintegy 80 kilométernyi szakasz jött létre.

Mit kell tudni a Wenckheim családról?

Békés vármegye történelmének közel két évszázadig voltak meghatározó szereplői a Wenckheim család tagjai. Az osztrák polgári származású dinasztia Magyarországon való letelepedése I. Wenckheim József Ágoston császári tanácsosnak köszönhető, aki feleségül vette báró Harruckern János György Békés vármegyei főispán leányát, Mária Cecíliát, és így a leszármazottai a gyulai uradalomban örökösödtek. A később bárói és grófi rangra emelt Wenckheimek gazdasági és kulturális szempontból is meghatározó formátumai voltak a régiónak.

Milyen turisztikai látványosságok, kulturális emlékek, természeti értékek vannak a Wenckheim kerékpárút mentén?

A turista- és kerékpárút nyomvonala a család – turisztikai szempontból is jelentős – építészeti hagyatékát köti össze, így a szabadkígyósi, a pósteleki és a gerlai kastélyokat, de a gyulai Almásy-kastély és a dobozi Wenckheim-kripta is elérhető szinte végig bicikliutakon. Közben pedig a természeti és az egyedi táj értékeit is felfedezhetik a kirándulók. No meg az is kiderülhet, hogy a térség nem csak a Wenckheimek fővárosa: Békéscsaba Munkácsy városa, a kolbász fővárosa.

Szarvas Péter polgármester hozzátette, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása során 10 kilométernyi szakasz újonnan épült, valamint 10 kilométer korábban meglévő részt korszerűsítettek.

Az útvonal bejárásával a kastélyok mellett megtekinthető a Munkácsy Negyed, vagy a madárlesről megfigyelhető a bányatavak gazdag élővilága is. De Pósteleken pumpapályát alakítottak ki, illetve a kastélyrom elé egy kronoszkópot telepítettek, amely a múltba repíti a használót, így a kastély eredeti állapotában is megcsodálható.

Szarvas Péter polgármester adta át a pósteleki kastélyromnál a Wenckheim kerékpárutat /Fotó: Für Henrik/

Én a Munkácsy Negyedből, a Munkácsy Emlékháztól indultam mind a két alkalommal, és előbb Póstelek és Gerla, majd a jaminai bányatavak és a szabadkígyósi Wenckheim-kastély felé vettem az irányt. A helyszínválasztások nem véletlenek, hiszen ezeken a pontokon alakítottak ki komplex pihenőhelyeket, ahol a bringák szervizelésére szintén lehetőség nyílik, az emlékháznál pedig biciklit is lehet majd kölcsönözni – erre egyébként Békéscsabán máshol is van mód, például a Szent István téri Tourinform-irodában, a Széchenyi-ligeti látogatóközpontban, de akár szálláshelyeken is.

Irány a Wenckheim kerékpárút egyik állomása, Póstelek és a kronoszkóp!

Először tehát a Munkácsy Emlékháztól a Gyulai út és a Körte sor felé tekertem, és elhaladtam a Gabonamúzeum és a CsabaPark mellett, amelyek szintén turisztikai attrakciónak számítanak. Az autók zajából az Élővíz-csatorna melletti bringaútra – vagy ahogy a helyiek ismerik: a futófolyosóra – kanyarodtam, ahol madarak csipogtak, énekeltek, fütyültek. Itt, a repülőtér magasságában egy egyszerűnek nevezett, kerékpárosok számára is alkalmas pihenőhelyet, no meg információs táblát találtam.

A Wenckheim kerékpárút mentén számos biciklis pihenőhely, információs tábla segít az eligazodásban /Fotó: Bencsik Ádám/

Ebből kiderült, hogy a Wenckheim család és az aviatika több szálon kötődik egymáshoz. A legismertebb békéscsabai aviatikus, Kvasz András 1911-ben találkozott a feljegyzések szerint a család tagjaival. A légi kikötőben volt egy repülőnap, majd pár nappal később Kvasz András leszállás nélkül elrepült Kígyósra, kört írt le a kastély fölött, majd leszállt. Wenckheim József a repülés szerelmese lett, és Londonban egy sportrepülőgépet is vásárolt magának.

Utána ismét nyeregbe pattantam. Veszénél a 44-es alatti alagút után a felújított pósteleki bekötőútra jutottam, és a Munkácsy Negyedtől összességében csaknem 30 perces tekerést követően értem el Póstelekre.

A komplex pihenőhely mellett egy pumpapályát is kialakítottak, kezdőknek és haladóknak egyaránt. A neve onnan adódik, hogy a lankás pályán pumpáló mozdulatokat kell tenni a bringával, és így tekerés nélkül lehet folyamatosan körözni.

A pósteleki kastélyból csak romok maradtak. Fénykorában egyébként iszonyatosan modernnek számított, a 72 helyiséges, háromszintes épületben volt villany- és gázvilágítás, vízvezetékrendszer. A család a magasföldszinten lakott, a család szobáit – 28 helyiséget és három fürdőt – különböző színű, Bécsből és Párizsból hozatott feszített plüss tapétával borították.

A Wenckheim kerékpárút egyik legnagyobb érdekessége, a kronoszkóp segítségével régi pompájában láthatjuk a pósteleki kastélyt /Fotó: Licska Balázs/

Ide telepítettek egy 360 fokban forgatható kronoszkópot. Belenéztem, és az 1930-as évek világába kerültem, láttam magam előtt, hogy miként festett eredeti fényében a rezidencia. A készülékben futó rövidfilmek egyébként korabeli képek és dokumentumok alapján rekonstruált környezetben egy nyári és egy téli időszakot mutatnak be: nyáron a család tagjai bicikliznek, futballoznak, lovagolnak, teáznak, festenek; télen pedig ehelyett inkább szánkóznak.

Innen egy frissen kiépített, csigákkal teli erdei bicikliúton 8 perc alatt elérhető a gerlai Wenckheim Károly tér és a kastély.

1854-ben a család a kor neves építészét, Ybl Miklóst kérte fel a tervezésre. Az eredetileg 37 szobás, U alakú épület a mostani állapotában nem túl bizalomgerjesztő, de a hírek szerint a tulajdonos tervezi a felújítását.

Az előtte lévő parkot az önkormányzat rendbe tette, és ide több, egy egész könyvre is elegendő tudnivalót tartalmazó információs táblát helyeztek ki.

Ezekből kiderül, hogy II. Wenckheim József miért kapott bárói címet, majd grófi rangot; hogy a rezidenciához egykor üvegház is épült – már 1872-ben narancsot és citromot termesztettek –; hogy a kastélyparkban áll egy több mint százéves platánfa, a Békés vármegyei hét csoda egyike; hogy járt a Himnuszt megzenésítő Erkel Ferenc is a rezidenciában; hogy 1888-ban árvíz pusztított itt; vagy hogy ló vontatású gazdasági kisvasút kötötte össze a gerlai és a pósteleki uradalmat.

Cél a Wenckheim kerékpárút másik gyöngyszeme, a jaminai bányatavaknál lévő madárles!

Másodszor a Munkácsy Negyedből a jaminai bányatavak mentén a szabadkígyósi kastélyt vettem célba. Elhaladtam ekkor a Körös mentén, a szoborsétányon, majd a felújított Bartók Béla úti, Temető sori és Kétegyházi úti bicikliutakon jutottam el a Kígyósi és a Kerekegyházi útig. Innentől nem lehet eltévedni, csak folyamatosan követni kell a nemrég a szakasz mellett telepített fasort.

Így néz ki a Wenckheim turista- és kerékpárút egyik gyöngyszeme, biciklis pihenőhelye, a madárles a jaminai bányatavaknál /Fotó: Licska Balázs/

A Kerekegyházi út végén megálltam egy pillanatra a városi szőlő- és gyümölcsültetvénynél – ahol, ha pont érne, akár csabagyöngye szőlőt is lehetne kóstolni –, valamint a város díszpolgárához, a parasztpolitikus Áchim L. Andráshoz legendás módon köthető kereszt előtt. Innen pár tekeréssel, a belvárosból pedig összességében mintegy 20 perc alatt értem el a jaminai bányatavak melletti madárlesig. Távcsővel nem csak madarakra lehet vadászni, a horgászok fogását is meg lehet lesni.

A jaminai bányatavaktól 10-12 perc alatt érhető el a szabadkígyósi Wenckheim-kastély melletti pihenőhely, közben a város határában lévő tanyavilágot ugyancsak fel lehet fedezni, és a bicikliútra – hivatalosan mezőgazdasági útra – tévedt mezei nyulakkal szintén lehet kergetőzni. Egyébként nem érdemes eltekerni a pihenőhelyig. Aki be szeretne menni a kastélyparkba, annak a második kapunál ajánlott befordulni, a nagy Behajtani tilos tábla csak az autósokra vonatkozik.

Milyen hosszú a Wenckheim turista- és kerékpárút?

Én a több mint 20 kilométert – sok-sok pihenővel, nézelődéssel – közel 2 óra alatt tettem meg. De akár a szabadkígyósi Wenckheim-kastély tárlatának megtekintésével, akár a Munkácsy Negyedben a Munkácsy Mihály Múzeum és a Munkácsy Emlékház felfedezésével, az útvonal melletti éttermekben, hamburgerezőkben egy ebéd elköltésével akár egy egész napos túra is lehet. Ha békéscsabaiak vagyunk, akkor érdemes a biciklizéshez magunkkal vinni Csaba Kártyánkat is, hiszen az útvonal mentén több ponton is élhetünk az ez által nyújtott kedvezményekkel, így például, ha betérünk a Munkácsy múzeumba. De ha útközben ebédelni is szeretnénk, akkor a Mókus csárdában vagy a CsabaPark éttermében is kaphatunk kedvezményt.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az Aktív Magyarország oldalán a békési kastélyokat összekötő Wenckheim-kerékpárútra egy másik túrát ajánlanak. Az is a Munkácsy Negyedből indul, ám a Dobozi úton halad a gerlai kastélyig, majd onnan Póstelekig. Innen tér vissza az Élővíz-csatorna mentén a Körte sorra, ahonnan a Lencsési lakótelepen keresztül visz el a belvárosba, és ott fordul rá a jaminai bányatavaknál lévő madárlesre és a szabadkígyósi kastélyra. Ez a 32 kilométer másfél óra alatt teljesíthető.

A Wenckheim turista- és kerékpárút nemrég az Aktív Magyarország szavazásán Az év kerékpárútja címet nyerte el. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy eddig is nagy népszerűségnek örvendett a helyiek és környékbeliek körében a bicikliút, de a díj elnyerésének híre vélhetően a ide vonzza majd a kerékpáros turistákat az ország valamennyi szegletéből. Opauszki Zoltán tanácsnok szerint is még inkább fókuszba kerülhet az, amit a térségben Békéscsaba vezetésével idegenforgalmi szempontból megvalósítottak az elmúlt években.

Hol biciklizzek Békéscsabán és környékén, hol kerékpározzak Békés vármegyében?

A Békéscsabai Turisztikai Egyesület készített egy kiadványt, amelyben a Wenckheim turista- és kerékpárút mellett számos túralehetőséget sorolnak fel a megyeszékhelyen és vonzáskörzetében. Fontos megemlíteni, hogy minőségi bicikliutak vezetnek Gyuláig, Békésig, Orosházáig, és például nemrég adták át Szabadkígyós és Újkígyós között a felújított szakaszt. Ezek a kirándulások akár gyerekkel is biztonságosan teljesíthetők, hiszen szinte végig kiépített bicikliutakon lehet tekerni. Az egyesület egyébként a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel (MAKETUSZ) együttműködésben Békési kastélyok néven bringás vándortáborokat is szervez nyáron diákoknak, összesen 25 turnusban. A fiatalok a kísérőikkel együtt egy hét és 300 kilométer során számos helyszínt keresnek fel, Békéscsabától Gyulán, Biharugrán át Szeghalomig, Vésztőig, természeti és kulturális értékeket egyaránt felfedezve.