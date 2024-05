– A stroke és a szívinfarktus, a hirtelen rosszullét egyéb tüneteit is gyakorlati feladatokon keresztül érzékeltettük a versenyzőkkel. Ami pedig a legfontosabb, tudják, mikor, mit kell tenniük – ecsetelte Kárász László. – Olyan esetet is végigvettünk, amikor a cukorbetegség okoz tüneteket, rosszullétet. Miként azt is, hogy valaki füves cigit szív, és attól lesz rosszul, vagy alkohollal együtt szed nyugtatókat.

Kárász László kiemelte, a legfontosabb, hogy mindezekre reagáljanak az emberek, és tudják, mit kell tenniük, ha ilyet látnak, tapasztalnak. Azonnal hívják a mentőt, de addig is próbálják ellátni a sérültet, beteget. Minél többen vannak, akik az ilyen eseményeken keresztül is felismerik az elsősegély-nyújtás fontosságát, annál több életet menthetünk meg.