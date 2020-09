Vízen és szárazföldön, kutyákkal keresték az eltűnt férfit Gyomaendrődön

Tizenegy személy, köztük a Rex Mentőkutyás Egyesület (REX MKE), valamint a VIDRA mentőcsoport tagjai öt kutyával indultak el a gyomaendrődi Dan-zugi üdülőhelyre, egy augusztus közepén eltűnt, 77 éves férfi felkutatására. Az akcióra hírportálunk is elkísérte őket.

A szombat reggeli csípős, de napsütéses időben vegyes érzelmekkel telve, de főként izgatottan vágtak bele az idős férfi keresésébe a mentőcsapatok és kutyáik. Az első találkozóponton Pataki Balázs, az egyesület elnöke elmondta, hogy a 77 éves férfi augusztus 13-án tűnt el Dan-zugon, miután üdülőjükből elindult egy pár száz méterre található kereszteződéshez, a földutak állapotát ellenőrizni.

A rendőrség és a polgárőrség már aznap, illetve a következő napokban is nagy erőkkel kereste a cukorbeteg férfit, aki eddig nem mutatott életjelet. Hozzátartozói két hete keresték fel őket kérésükkel, miszerint indítsanak még egy kutatást.

Az akció némi szervezést követően a rendőrség hozzájárulásával, a dévaványai REX MKE vezénylésével, radarral, három területkutató és két tetemkereső kutyával, Majoros Zsolt tűzoltó alezredessel, a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Polgári Védelmi felügyelőjével, a VIDRA mentőcsoport, valamint a mezőtúri mentőkutyás csoport néhány tagjával szombat reggel indulhatott el, amelyre mi is elkísértük egy darabon az elhivatott társaságot. Elsőként az eltűnés helyére vonultunk, ahová utoljára indult az idős férfi üdülőjükből. Ez lett most a gyülekezőhely, ahol Pataki Balázs szinte rögtön eligazítással kezdett. Bevezetőként ismertette az önkéntesekkel a körülményeket, a korábbi keresések eredményeit – melyek során ugyan egyszer szagot fogott egy nyomkövető kutya, de elvesztette azt, egy másik alkalommal pedig két eb is egy helyen jelzett, de végül nem találtak semmit -, illetve a környezet adottságait. Utóbbiról megtudtuk, hogy ez a területet egykor rizsföldek vették körbe, ezért számtalan öntözőcsatorna kígyózik rajta, melyeknek jó részét benőtte a nádas és a gaz. A közeli holtág vízállása pedig változó az eltűnés óta, hiszen egy hete még rendkívül magas volt, a napokban viszont már jóval alacsonyabb. A kutatás fő kiindulópontjai így a fent említett „rejtett” csatornák és a holtág vize voltak.

A minél nagyobb hatékonyság érdekében két fős csapatokra oszlottak, és az első időszakban szárazföldön két, vízen pedig egy kutyával indították a kutatást. Pataki Balázs közben elmondta, így több mint négy hét után, az idős férfi súlyos cukorbetegségét ismerve, illetve a körülményeket tekintve sajnos minimális az esély arra, hogy élő személyre bukkannak, de a keresés ettől függetlenül rendkívül fontos számukra, hiszen minden hozzátartozónak az fáj a legjobban, amikor nem tudhatja, mi van, vagy mi történt szerettével.

A szárazföldi útnak indítást követően Pataki Balázzsal társával, Nagy Attilával és három kutyával – Rex, Barira és Lola – az üdülő hátsó kertjében található stéghez mentünk, hiszen onnan indult a vízi keresés. A csónakba Bagirával, a kétéves tetemkereső kutyával szálltak be, aki olyannyira izgatott volt, hogy még a szokásos keresésindító ceremóniára sem volt szüksége ahhoz, hogy megállíthatatlanul szaglászni kezdjen. Ezt követően több, mint öt órán keresztül tartott az intenzív kutatás földön és vízen egyaránt, de sajnos eredménytelenül. Az eltűnt férfinek a környéken nincs nyoma, ezért a délutáni órákban leálltak a kereséssel és elhatározták, hamarosan visszatérnek egy drónnal, amivel nagyobb területet tudnak majd felderíteni.

Végül a rendőrség munkatársától, dr. Feuerwerker Béla c. r. alezredes, sajtóreferenstől megtudtuk, a szombaton mentőcsoportok által keresett eltűnt idős férfi ügye a Békéscsabai Rendőrkapitánysághoz tartozik, ahol az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint indult eljárás ügyében, a 77 éves férfit pedig jelenleg is eltűnés miatt körözik.