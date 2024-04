Szekeres Lajos szakmai vezető elmondta, hogy egy éve indítottak társadalmi felelősségvállalási programot, három pillérre építve. Fontosnak ítélik, hogy javítsanak a futballisták, a fiatal játékosok társadalmi megítélésén. Emellett felhívnák a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek fenyegetik a gyermekeket. Továbbá a társadalmi szerepvállalás jegyében értékeket közvetítenek az ifjaknak. Hangsúlyozta, hogy Békéscsaba úttörőnek számít ezzel a programmal, amely mások érdeklődését is felkeltette. A helyi mellett országos szintű kapcsolatokat ugyancsak keresnek, az Egyszülős Központtal előző év vége óta zajlik az együttműködés.

Nagy Anna, Varga Tamás és dr. Kovács Mihály az együttműködési megállapodás aláírását követően. Fotó: Licska Balázs

Az önkormányzat is segítséget nyújt

Varga Tamás alpolgármester azt mondta: az utánpótlásközpontban az infrastruktúra és a szakmai munka is szisztematikusan fejlődik. A labdarúgó-akadémia kötelékében közel 500 fiatal sportol, és mindez 700-1000 szülőt érint. Egy gyermek életében meghatározó az az egyesület, ahol sportol, és egy ilyen közeg lehetőséget ad arra, hogy olyan ismeretekkel és értékekkel vértezzék fel az ifjakat, amelyekkel még inkább fel tudnak készülni a kihívásokra. Beszélt arról, hogy mennyire nehéz lehet az élet szervezése az egyszülős családokban, szerinte sokaknak segíthet az előremutató, példaértékű együttműködés, amihez az önkormányzat ugyancsak kész támogatást nyújtani.

Félmillió gyermek él egyszülős családban

Nagy Anna, az Egyszülős Központ elnöke elmondta, hogy országosan 340 ezer, Békés vármegyében 11 ezer egyszülős család van; országosan nagyjából 500 ezer gyermek él állandó hiánnyal. Az egyszülős családok 40 százaléka szegény, így az egyszülős gyermekek azok, akik nem jutnak el különórákra, nyaralni, nem jutnak hozzá ahhoz, mint mások. Nem találkoznak bizonyos tekintetben megfelelő példával, mintával sem, ezért ki kell egyenlíteni a nem egyenlő esélyeket. Ennek érdekében programokat, például táborokat szerveznek a számukra.

Négyszázötvenen sportolnak az akadémián

Az akadémia elnöke, dr. Kovács Mihály elmondta, hogy 450-en sportolnak az akadémia kötelékében, és nem csak sportolókat nevelnek, személyiséget is fejlesztenek azért, hogy a fiatalok az életben megállhassák a helyüket. Ennek érdekében több irányból képzik őket, ott vannak a mindennapokban. A társadalmi felelősségvállalási programot is ezért indították, az együttműködéseket pedig tartalommal is megtöltik. Kapcsolatban vannak a rendőrséggel, a Békéscsabai Jókai Színházzal és a Munkácsy Mihály Múzeummal, közös programokat szerveznek.