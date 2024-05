Az MTI tudósítása szerint Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára az átadáson elmondta: az M44-es gyorsforgalmi út építése igazi sikertörténet, hiszen a már megvalósult 89 kilométer magyar forrásból épülhetett meg.

Újabb szakasszal bővülhetett az M44-es gyorsforgalmi. Fotó: MW-archív

Felidézte: a 2016 óta folyamatosan zajló munkálatok részeként a gyorsforgalmi út első szakaszát, a Tiszakürt és Kondoros közötti 61 kilométeres részt 2019-ben adták át, majd 2020-ban elkészült a Kondoros és Békéscsaba közötti szakasz, az új Tisza-hidat is magába foglaló Lakitelek és Tiszakürt közötti részt pedig 2021 decemberében adták át a forgalomnak.

– Eddig 89 kilométer készült el Békéscsabáig a mintegy 125 kilométeres gyorsforgalmi útból - mondta az államtitkár.

Mosonyi László nevét vette fel az új pihenőhely

A beruházás részeként egy komplex és tágas pihenővel kombinált csomópont is épült, közel 75 méter hosszú, kétnyílású felüljáróval. Az államtitkár hangsúlyozta: a beruházás egy kiváló szakember előtt is tiszteleg, hiszen a pihenőhely névadója a magyar mélyépítés nemzetközileg is elismert, kiváló szakembere, a 2016-ban elhunyt Mosonyi László, akinek emlékét emléktábla is őrzi.

Ágh Péter államtitkár kifejtette továbbá az átadás kapcsán, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásának köszönhetően a Szentkirály és Lakitelek közötti 4,6 kilométeres szakaszon 22,5 méter koronaszélességű 2x2 sávot alakítottak ki, leállósáv nélkül, két híddal. A kivitelezését nettó 35,5 milliárd forint hazai forrásból valósította meg a Duna NRG Zrt. A beruházás a szakasz elején keresztezi a Peitsik-eret, illetve a Szentkirály–Tiszakécske összekötő utat.

Ágh Péter felsorolta még az M44-es gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó, Kecskeméten és térségében megépült fejlesztéseket, a körforgalmakat, elkerülő utakat. 2022 nyarán valósult meg a 44-es számú főút felújítása a „repülős körforgalom” és a Fekete Gólya Étterem között 3,4 kilométer hosszban, egy balra sávos csomóponttal együtt. 2023. szeptemberében a „repülős körforgalom” kapacitása egy úgynevezett bypass ággal bővült, mely egy új, összekötő ágként funkcionál a 44-es főút és a reptérre vezető út között. 12,7 kilométeres hosszban a 44-es főúti csomópont és az épülő M44-es gyorsforgalmi út közötti összekötő utak felújítása is elkészült, párhuzamos kerékpárúttal. A 44-es főút kereszteződése átépült, egy új, kétsávos turbókörforgalmú csomópont jött létre, kerékpáros aluljáróval, melyet 2023 decemberében vehettek birtokba a közlekedők. Szintén e beruházás keretében a tavalyi év végén került átadásra a Szentkirály elkerülő 2,9 kilométeres szakasz is. Az államtitkár hozzátette: az M44-es épül tovább Nagykőrös irányába, majd eléri az M5-ös autópályát.

Sok ezer embernek és az adófizetőknek köszönhető

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke elmondta: több mint két évtizede a térség országgyűlési képviselője, vannak hiányosságok, melyeket eddig nem sikerült megvalósítania. Ezek sorából végre az M44-es megépítése kikerül, mely hazai forrásból épült meg, és hamarosan teljesen eléri az M5-ös autópályát, várhatóan jövő év áprilisa-májusa körül. Beszédében köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult az M44-es gyorsforgalmi út megépüléséhez, többek között az adófizetőknek, és annak a több ezer szakembernek, akik saját munkájukkal segítették az építését.

Javítja a versenyképességet

Szeberényi Gyula, Bács-Kiskun vármegye 2. számú választókerület fideszes országgyűlési képviselője szerint az M44-es út hozzájárul Kecskemét és a dél-alföldi térség versenyképességének javításához is, hiszen ezt ma már nagyban befolyásolja az infrastruktúra minősége. Egy térség, egy város akkor lesz igazán vonzó az emberek és a vállalkozások számára, ha könnyen és biztonságosan elérhető, ehhez pedig modern utak szükségesek – fogalmazott.

Herczeg Tamás: jövő év első felében végig kész az M44

Belátható közelségbe került, hogy közvetlen összeköttetést biztosítson az M44-es az M5-ös és Békéscsaba között. Ugyanis a most Lakitelek és Szentkirály között átadott és forgalomba helyezett rész esetében a Békéscsaba és Kecskemét közötti utolsó előtti szakaszról van szó – hangsúlyozta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő.

Elmondta, hogy most Lakitelek és Szentkirály között egy 5 kilométeres szakaszt adtak át, illetve kiegészítő beruházások ugyancsak megvalósultak, így gyorsabban és biztonságosabban lehet eljutni Kecskemétig, a repülőteres körforgalomig.

– Ez volt az M44-es utolsó előtti szakasza, immár csak egy szakasz van hátra, amely Szentkirálytól a régi 5-ös és az M5-ös találkozásáig tart majd – folytatta Herczeg Tamás. Az országgyűlési képviselő elmondta, a jelenlegi információk szerint annak átadása jövő év első felében várható.

– Azzal közvetlenné válna az összeköttetés Békéscsaba és az M5-ös között – tette hozzá. Kiemelte: ha ez is megvalósul, akkor tovább nőhet a befektetők részéről az érdeklődés Békéscsaba, Békés vármegye iránt, hiszen a megközelíthetőség rendkívül fontos kérdés számukra.