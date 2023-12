Megjelent a Nagyvárad–Arad gyorsforgalmi út megépítéséhez szükséges utolsó kormányhatározat a Hivatalos Közlönyben, ezért januárban kiírhatják a közbeszerzési eljárást a 120 kilométeres aszfaltcsík kivitelezésére – adta hírül a Maszol.ro portál. Az útfejlesztés számunkra azért fontos, mert a tervek szerint ebbe csatlakozik majd be az M44-es. A magyar országgyűlés által elfogadott dokumentum szerint Békéscsabáról az M44-es 2x2 sávos gyorsforgalmi út vezetne a magyar-román határig, a szakasz tervezési feladatai megkezdődtek. A Nagyvárad és Arad közötti gyorsforgalmi úthoz Nagyszalonta környékén csatlakozik majd be az M44-es.

Mint a Maszol.ro most írta, Romániában a mintegy 2,6 milliárd eurós beruházás megvalósulásához szükséges telekkisajátításokra vonatkozó kormányhatározatot az idei esztendő utolsó kormányülésén hagyták jóvá, másnap pedig már meg is jelent a Hivatalos Közlönyben. Ez azt jelenti, hogy a műszaki terv már minden szükséges engedélyt megkapott, így harminc napon belül kibocsátják a kisajátításokra vonatkozó döntéseket, hogy utána az építkezési engedélyt is megkapja az útépítés – ecsetelte Ilie Bolojan, a Bihar megyei tanács elnöke a Bihoreanulnak. Ismeretes ugyanis, hogy a projektet Nagyvárad és Arad polgármesteri hivatalaival, valamint az Arad megyei önkormányzattal közösen vállalták fel.

A régóta tervezett útépítés elkezdéséhez ugyancsak jövő év januárjában egyeztetnek majd a közúti infrastruktúráért felelős vállalattal (CNAIR), hogy kiírhassák a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztásához. „Akkor dől majd el, hogy a CNAIR, vagy a négy helyi önkormányzat írja-e ki a tendert” – mondta Bolojan, aki arra számít, hogy a tenderkiírás január második felében megtörténik majd.