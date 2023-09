Idén áprilisban született megállapodás arról, hogy átadják a negyedik gyorsforgalmi útkapcsolatot is Magyarország és Románia között. Ezt Szijjártó Péter jelentette be Bukarestben. Elmondta, hogy Magyarországon a Budapest és Békéscsaba közötti gyorsforgalmi utat, az M44-est el fogják vinni a határig, és akkor meglesz a lehetőség arra, hogy az Nagyszalontától délre becsatlakozzon a romániai úthálózatába az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi révén.

Mint az a parlamentben hétfőn későn este elhangzott, az M44 kétszer két sávos út tervezési feladatai megkezdődtek. Romániában is előkészítés alatt van a Nagyvárad és az Arad közötti gyorsforgalmi.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a Fidesz vezérszónokaként kijelentette, mint a térség egyik képviselője és a Nemzeti Összetartozás Bizottság alelnöke örül a javaslatnak.

– Régen megfogalmazott vágyunk és célunk volt, hogy az M44-es út folytatásával közvetlen gyorsforgalmi kapcsolata létesüjön Békés megyének a Partiummal – jelentette ki, majd hozzátette: – Mindez nekünk, a közép-békési térség lakóinak ennél is többet jelent. Az út megépítése reményeink szerint növeli a befektetők érdeklődését, erősíti a turizmust, a magyar-román kapcsolatok intenzitását is növeli.

A képviselő emlékeztetett, a fentieken túl fontos a Budapest-Lőkösháza vasúti vonal és a csabai repülőtér fejlesztése is.