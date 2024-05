A csabai Fekete-tanyán azonnal nyílt a nagykapu, amikor elmondtuk, hogy Sanyi miatt jöttünk. Fekete Vanda nyitott ajtót, a bántalmazásokat átélt kakas pedig a fűben egykedvűen kapirgált. Mellette ugyanezt tette a Fekete-tanya vezérkakasa, Gatyás Kázmér is. Ez lehetne akár egy gyermekmese indítása is, de itt sokkal többről van szó. Kázmér hetykén jár-kel az udvarban, Sanyi láthatóan maga alatt van.

Fekete Vanda és Sanyi kakas Fotó: Bencsik Ádám

– Jószágokkal foglalkozó emberként korábban is hallottam már Sanyi kálváriájáról, hogy a békéscsabai, Munkácsy tér több mint négy éve az otthona a csabai piacról, gazdájától megszökött kakasnak – mesélte Vanda. – Egy barátnőmmel mentünk ki május 1-jén délután a Békéscsaba Munkácsy tér Sanyi kakas csoport Facebook-csoport több aggódó tagjának megosztását látva. Ezek szerint a kakast súlyosan bántalmazták, és tenni kell valamit, hogy megmentsük az életét.

Sanyi mellett kapirgált Gatyás Kázmér is

Vandáék aznap délután kivitték a tanyájukra Sanyit, ápolták, etették, itatták, már amennyire engedte, mert láthatóan nagyon megviselték a történtek. Másnap elvitték dr. Sprőber Zoltán békéscsabai állatorvoshoz, aki tüzetesen megvizsgálta Sanyit. Külső sérülés nyomait nem látta rajta, ettől függetlenül a belső problémákat nem zárta ki. A jószág így visszatért a Fekete-tanyára, ahol Vanda gondját viseli, és kétféle vitamint is kap a szárnyas mielőbbi felépülése érdekében.

Ha már kint jártunk a Fekete-tanyán, a többi jószágnál is szétnéztünk. Sanyihoz hasonlóan Vanda befogadott egy némakacsát is, aki szintén a békéscsabai piacon vesztette el gazdáját egy-másfél éve. Kérdeztük az ő nevét is, természetesen nem a némakacsától, hanem Vandától, aki azt mondta, még nem adtak neki.

Kollégáim agyából pattant ki, hogy a nevem alapján a Nyema nevet kapja, és Vandával együtt kineveztek a némakacsa keresztapjának. Ez felelősséggel jár, úgy, hogy sűrűbben látogatok ki némi ajándékkal a Fekete-tanyára. Akkor pedig majd Sanyinak is viszek valamit, és naprakész leszek az állapotáról. Most csak annyit: nézett ki már sokkal jobban, de gondos kezek vigyázzák.