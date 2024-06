Magyarbánhegyes önkormányzata a község egészségügyi ellátásainak a komplex fejlesztése elnevezésű projektek záróeseményén adta át azt a felújított ingatlant, amiben a gyógyító munkáját végzi majd a háziorvos, és ahol a védőnői szolgálat is helyet kapott. Sódarné Varga Gyöngyi polgármester köszöntőjében kiemelte, időre elkészültek a beruházással, ez már jó gyakorlat náluk. Ehhez kellett olyan szakmailag kiváló stáb, jó tervező, kivitelező és számos háttérmunkás, akik képesek minőségi munkát kiadni a kezükből. Ennek is köszönhető, hogy több, nem kötelező elem kivitelezését is megoldották.

Magyarbánhegyes egészségügyi centrumát felavatta Béni Attila, Sódarné Varga Gyöngyi, Dudaszegné dr. Lajos Tímea. A szerző felvétele

– Olyan egészségügyi komplexum avatásán vagyunk, amit bármelyik település, város szívesen tudna a magáénak. De ez a mi falunké. Az épület minden szegletében megújult, szép, modern, költséghatékony fűtésrendszerrel, napelemmel lett felszerelve. A betegek méltó körülmények között várakozhatnak. Végre XXI. századi miliőben vehetik birtokba a kismamák gyermekeikkel is együtt a védőnői és a gyermekorvosi szolgáltatásokat is – fogalmazott a polgármester.

Dr. Szikszai József háziorvos Szabó Tamással, a kivitelezővel beszélgetett. A szerző felvétele

Takács Árpád, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főispánja képviseletében Béni Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatalának a hivatalvezetője helyi kötődése mellett arról is szólt, hogy minden hasonló beruházással a járás is fejlődik.

– Minden településünkön, ha ehhez hasonló megvalósul, azt örömmel üdvözöljük.

– Magyarbánhegyes komplex egészségügyi fejlesztése bátor kezdeményezés volt. Aki az egészségbe fektet, az a jövőbe fektet. Távol a nagyobb városoktól, hinnünk kell, hogy itt is van jövő. A képviselő-testületek ilyen bátor döntései is ezt bizonyítják. Nagy munka egy ekkora projektet lemenedzselni – mondta Béni Attila, aki a szakdolgozóknak itt, ebben a méltó környezetben jó munkát kívánt.

Sokan kíváncsiak voltak az épületre kívül s belül. A szerző felvétele

A szalagátvágás után Dudaszegné dr. Lajos Tímea jegyző ismertette a majd 130 millió forint értékű beruházás részleteit, valamint tájékoztatást adott az Árpád, a Damjanich, a Dózsa utcák, a Damjanich-Bóna közötti kicsi szakasz és a Hunyadi utca kisebb részének a meglévő útfelületein végzett útfelújításokról. Utóbbiak szintén egy nyertes, 120 millió forintos TOP-Plusz pályázat segítségével valósulhattak meg.