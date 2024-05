Dr. Szabó Károlyné ügyvezető köszöntötte elsőként a jelenlévőket a Vízi Színház szerdai sajtótájékoztatón, amelynek témája a 2024-es évad volt. Babák Mihály polgármester elárulta, izgalommal várja az idei kínálatot, hiszen már a programfüzetből is látszik, hogy fantasztikus darabok lesznek estéről-estére a Körös-holtág színpadán. Említette, hogy idén is lesz természetesen két hétig tartó Cervinus Fesztivál, amit a Cervinus Teátrum hív életre, de egész nyáron az ország számos pontjáról érkeznek előadások Szarvasra. Végül ismertette, hogy a Vízi Színház jelenleg egy felújítás végénél tart, aminek köszönhetően ebben az évadban még komfortosabb nézőtér vár a közönségre, akiknek már nem kell majd messzire menekülniük az eső elől sem.

Dr. Melis János, dr. Dósa Zsuzsa, Babák Mihály, Fekete Péter, dr. Szabó Károlyné és Seregi Zoltán tájékoztatott a Vízi Színház évadáról. Fotó: Vásári Erzsébet

Fekete Péter korábbi kulturális államtitkár, a Fővárosi Nagycirkusz Jászai Mari-díjas főigazgatója elmondta, pár napja tartották a Magyar Teátrumi Társaság közgyűlését és elnökségi ülését is. Mindkét eseményen központi téma volt a Szarvasi Vízi Színházzal való együttműködés, annak üzemeltetése és a szarvasi nyári fesztivál. Ismertette: az Európa-szerte is mondhatni egyedülálló adottságokkal bíró teátrumi társaság több mint 80 tagszervezettel rendelkezik, ráadásul nemrég nemzetközivé vált, amikor a szabadkai (szerb) színház csatlakozott hozzá.

A főigazgató elárulta: a társaság örömmel üdvözli, hogy tagszínházai évről-évre a legjobb előadásaikat küldhetik el Szarvasra, és példaként emelte ki az összes szabadtéri színház felé azt az együttműködést, amely Szarvassal, a Cervinus Teátrummal, illetve a Békéscsabai Jókai Színházzal működtetnek. Fekete Péter az idei programkínálatból a szakterületéből, vagyis a cirkuszművészetből érkező produkciókat emelte ki, amiből négyet is láthat a közönség ezen a nyáron. Elárulta: rögtön az elején, a nyitóelőadás egy egészen különleges show lesz, amiben az ukrajnai háború elől két éve Magyarországra menekülő fiatal artisták, illetve táncművészek lépnek fel, akik azóta is hazánkban fejlődnek és szórakoztatnak, a Fővárosi Nagycirkusz szárnyai alatt.

Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója úgy fogalmazott: a Szarvasi Vízi Színház mindannyiuk számára egy szerelemgyerek, amelynek megalkotói együtt maradtak és hosszú évek után is együtt dolgoznak. Hozzátette, az évek során ráadásul a Vízi Színház Szarvas védjegye lett. Visszaemlékezett, hogy a kezdetektől fogva tartott a vers a víz felett sorozat, ám nemrég elfogytak a művészeti ágak. Újat hozni azonban még így is tudtak, ennek köszönhetően egy rendkívül sokszínű programkínálattal várják a közönséget.

Dr. Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum igazgatója a XIII. Cervinus Művészeti Fesztiválról számolt be. Elmondta, idén is Szarvas Város Napja köré szervezik és építik fel, és természetesen ezúttal is kétnyelvű, tehát szlovák és magyar nyelvű előadásokkal várják a közönséget. Az igazgatótól megtudtuk, hogy a július 11-24-ig tartó fesztiválon igyekeznek a lehető legszélesebb spektrumban bemutatni a művészeteket, vagyis a színházin túl egyéb művészeti ágakat is láthatnak majd az érdeklődők. Hangsúlyozta: programkínálatukban valamennyi korosztályt és társadalmi réteget megszólítják, tehát lesznek gyermek és ingyenesen látogatható előadások is. A 14 produkciójukból a szlovák nyelvű Csizmás Kandúrt és Az Akácembert emelte ki, talán a két legkülönlegesebb darabként.

Dr. Melis János címzetes főjegyző köszöntötte még a jelenlévőket, illetve a programfüzetből kiemelt egyik mondattal arra kérte a közönséget, hogy idén is bízzanak a Szarvasi Vízi Színház évadának szervezőiben, és látogassanak el minél több előadásra.

Dr. Szabó Károlyné végül elárulta, hogy idén is már jóval az évadkezdés előtt hatalmas érdeklődés övezi a Vízi Színház előadásait, melyek közül négyre – a Legénybúcsú (Békéscsabai Jókai Színház), a Monte Cristo Grófja, a Makrancos hölgy (Turay Ida Színház) és a Ne most, drágám! (Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház) – már minden jegyet el is adtak. Hozzátette: nagy büszkeség számukra, hogy idén több mint 300 településről vásároltak hozzájuk jegyet, még a határon túlról is, például Ausztriából, Szerbiából, Szlovákiából, Romániából, Németországból és Angliából is érkeznek a közönség soraiba. Jegyértékesítésben egyébként már 17 ezernél tartanak, és a turizmus még csak ezután indul be.