Vaszkó János, a Hétpróbás Néptánciskola igazgatója elmondta, hogy 2015-ben indították útnak az önkormányzattal közös, a város által finanszírozott mozgásfejlesztő programot a város óvodáiban a nagycsoportos gyermekek számára. Ebben a programban a tradicionális népi kultúra elemei jelennek meg, mint a népi játékok, a néptánc és az énekek.

Négyszáz nagycsoportos óvodás táncolt Békéscsaba főterén. Fotó: Bencsik Ádám

Az egész évben zajló munka zárásaként kedden a Szent István téren mutatták be a nagycsoportos óvodások, hogy mit is sajátítottak el. A rendezvényen több mint négyszáz gyermek vett részt hatvannál is több pedagógus kíséretében, és a közönséget, az érdeklődő szülőket, nagyszülőket is beleszámítva így mintegy ezren töltötték meg kedden délután Békéscsaba főterét.

Vaszkó János igazgató hangsúlyozta, hogy a Hétpróbás Néptánciskola minden békéscsabai általános iskolában jelen van, tehát a most elballagott óvodásoknak van lehetőségük folytatni a néptáncot, ami, mint kiemelte, a mozgás révén rendkívül komplex fejlesztést jelent a gyermekek számára.

Szarvas Péter polgármester kiemelte: nagyszerű óvodákkal rendelkezik Békéscsaba, nem csak az infrastruktúra terén, hiszen az intézményekben a pedagógusok, a szakemberek kiváló munkát végeznek. Dicsérte a Hétpróbás Néptánciskolát, hogy remek partnere az önkormányzatnak, a városi óvodáknak, és hangsúlyozta, hogy a mozgásfejlesztő program révén megismerkedhetnek a kicsik a néptánc alapjaival.