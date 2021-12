Dankó Béla, Békés megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a Békés megyeiek számára kiemelten fontos az M44-es minden elkészült szakasza. Megéltük azt az időszakot, amikor még nem létezett az M44-esnek egyetlen szakasza sem, ami hátrányt jelentett a megye gazdaságának, a foglalkoztatási és a jövedelmi adatok is jócskán elmaradtak az országostól. Ez sajnos részben most is így van, de már látszik a fejlődés. A 2017-es adatokhoz képest Békés megyében mostanra 43 százalékkal nőtt a nettó átlagkereset. Mint mondta, mindez köszönhető a kormány gazdaságélénkítő programjának, illetve az M44-es is hozzájárult ahhoz, hogy Békés megye gazdasága fejlődhessen.