A második vágány kiépítésével, a sebességemeléssel és számos egyéb korszerűsítéssel egy várva várt projekt kezdődik el a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasúti szakaszon – fogalmazott beszédében dr. Mosóczi László. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára elmondta, a szakasz része hazánk legjelentősebb árufuvarozási korridorának, folyosójának.

6000 milliárdos fejlesztés valósulhat meg

– A kormány 6000 milliárd forintot szán a közeljövőben a vasúti ágazat megújítására. Az összeg kétharmada a vasúti infrastruktúra korszerűsítésére, egyharmada a gördülő állomány minőségi cseréjére hasznosulhat – tette hozzá. – A beruházásokkal versenyképesebb, kényelmesebb gyorsabb és biztonságosabb lesz a hazai vasúti közlekedés. Mint mondta, a Békéscsaba-Lőkösháza összeköttetés fejlesztésével régen vár korszerűsítés valósul meg a Kelet-Mediterrán Európai Törzshálózati Korridoron. A meglévő vasúti pálya átépítése mellett közel 30 kilométeren új második vágányt is építenek, a most meginduló beruházással nem marad több egyvágányú szakasz a legfontosabb hazai vasúti folyosón. Ez a folyosó részben korábban is kétvágányú volt, de a trianoni békediktátum más vonalak mellett itt is a második vágány felszedésére kötelezte hazánkat.