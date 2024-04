Mindkét csapat nagyon idegesen játszott az elején, a gyors gólváltás után három percet kellett várni az újabb találatra, amit a csabai Horváth Gréta szerzett. A hazai kapuban Pásztor Bettina remekelt, csapata pedig a 10. percre háromgólos előnyt dolgozott ki. A gólgyártásban a jobbszélső Horváth Gréta jeleskedett leginkább, aki a 12. percben már három találatnál tartott. Faragó Lea ugyan megtört egy nyolcperces vendég gólcsendet, de negyedóra elteltével így is négyre nőtt a két gárda közötti differencia. Ekkor már Bakó Botond, a NEKA trénere is úgy érezte, muszáj időt kérnie. Szigorított védekezésén a balatonboglári együttes, és miután megfeleződött a hazai előny, három perc múlva már Rác Sándornak is ki kellett kérnie az idejét. Lett is eredménye, mert húsz másodpercen belül kétszer is megzörrent Csapó Kincső kapuja. Pásztor Bettina továbbra is nagyon elemében volt, aki bravúrjaival nagy erőt adott a társainak, ők pedig gyorsan visszaálltak a korábbi ritmusra. Néhány másodpercig kettős hátrányban játszott a Békéscsaba, de sikeresen átvészelte ezt az időszakot, majd megduplázta az előnyét. A 26. percben mínusz hatnál következett a vendégedző második időkérése, aki később heves reklamálás miatt sárga lapot kapott. A végét meghajtotta az Előre, a fiatal horvát Andela Zagar bombagólokkal növelte tovább az előnyt.

Magabiztos győzelmet aratott a Békéscsaba. Fotó: Kiss Zoltán

A Békéscsaba góljaival kezdődött a második félidő

Csabai gólokkal kezdődött a második félidő, Bakó Botondnak három és fél perc játék után máris időt kellett kérni. Román Dorina őrzőt kapott, és ez megzavarta a hazaiak támadójátékát, 18–11-nél Rác Sándor is letette a zsűriasztalra a T-betűt. A helyzetkihasználással komoly gondok voltak, a bogláriak pedig szűkítettek a különbségen, így bő negyedórával a dudaszó előtt még messze nem dőlhettek hátra a csabai lányok. A kisebb hullámvölgyet azonban gyorsan követte a hullámhegy, Borbély Mártáék időnként látványos gólokkal demoralizálták a vendégeket. A vendégek nem adták fel, szívósan küzdöttek és a hajrában fel is zárkóztak öt gólra.

Ennél közelebb azonban nem tudtak jönni, mert a csabaiak a fontos pillanatokban betaláltak és végül magabiztosan nyerték a kiesési rangadót.

Tappe-Békéscsabai ENKSE–NEKA 31–25 (15–8)

NB I.-es női mérkőzés. Békéscsaba, 900 néző 6. Vezette: Felhő, Öcsi. Békéscsaba: PÁSZTOR B. – HORVÁTH G. 8, TÖRÖK F. 4, Gyimesi, Bencsik B. 2, Román 1, Szondi 2. Csere: Szabó D. (kapus), ZAGAR 6 (3), Kücükyldiz, Mayer 1, BORBÉLY 4, Kukely K. 2, Csáki 1.

Vezetőedző: Rác Sándor.

NEKA: Csapó – Molnár D. 1, FAZEKAS V. 5 (1), Bató, Győri 3, FARAGÓ 7 (3), Wald 2. Csere: Zaj (kapus), Lapos, Petruska, KECELI-MÉSZÁROS 5, Munteau-Korodi, Alaxai 1, Berei 1, Kriston. Vezetőedző: Bakó Botond.

Kiállítások: 14+Gyimesi Kitti kizárva, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4.

Az eredmény alakulása. 10. p.: 4–1. 14. p.: 6–2. 17. p.: 6–4. 18. p.: 8–4. 22. p.: 10–5. 27. p.: 13–6. 33. p.: 17–8. 36. p.: 18–11. 41. p.: 19–13. 45. p.: 22–14. 49. p.: 24–18. 54. p.: 26–21. 58. p.: 28–23.