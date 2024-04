A 30, 29 és 23 éves férfiak tavaly június 20-án autóval érkeztek Romániából Magyarországra. Éjszaka megálltak Szeghalmon, a 47-es főút mellett, a Bartók Béla utca elején, egy cég telephelyének közelében. Két férfi ment be a telephelyi parkolóba, és a műszaki vizsgáztatás miatt ott várakozó traktorról levágták és elvitték az 1 millió 270 ezer forint értékű sorvezető GPS antennát, majd a kint várakozó kocsival elhajtottak. Az ellopott eszközt később a vádlottak magyarországi szálláshelyén a hatóság lefoglalta és a tulajdonosnak kiadta. Az antenna vezetékének elvágásával 80 ezer forintos kárt okoztak, amelyet aztán a férfiak megtérítettek.

Traktorokról szedtek le értékes eszközöket a román férfiak. Illusztráció: Shutterstock

Ugyanezen az éjszaka a vádlottak egy másik cég csanádpalotai telephelyén is megjelentek. Ennek udvarára itt is két férfi ment be úgy, hogy átvágták a kerítést, míg harmadik társuk az autóban várakozott. Egy udvaron parkoló traktorról ellopták a 6 millió 750 ezer forint értékű GPS antennát és a hozzá tartozó érintőképernyős monitort, valamint egy másik traktorról is elvitték a 420 ezer forintos GPS antennát. Mivel a nyomozás során az eszközöket megtalálták, az okozott kár megtérült. Az eszközök levágásával és a kerítés átvágásával összesen közel 155 ezer forintos kárt okoztak a vádlottak, amelyet ugyancsak megtérítettek.

A vádhatóságon azt indítványozták, hogy a vádlottak letartóztatását az elsőfokú ítélet kihirdetéséig tartsák fenn, illetve azt javasolták, hogy a bíróságon a férfiakat ítéljék majd végrehajtandó börtönbüntetésre.