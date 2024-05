Otthonos ügyintézés

2024. április 29-től letisztult design várja az ügyfeleket a Békéscsaba, Szent István téri OTP-ben: tölgyfelületek, egyedi design tapéták együttese alkotja az új, otthonos bankfióki környezetet. Az anyaghasználatban és az energiafelhasználásban a kivitelezők törekedtek a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére is.

Megújult a Szent István téri OTP bankfiók

Fotó: Bencsik Adam

OTP Bank: dinamikus növekedés Magyarország meghatározó hitelintézete az OTP Bank, amely az elmúlt évtizedben már a kelet-közép-európai régióban egyedülálló teljesítményt ért el, folyamatosan bővül, fejlődik. Jelenleg 12 országában, köztük Üzbegisztánban van jelen az OTP Csoport és több mint 17 millió ügyfelet segít pénzügyei intézésében.

Digitális kényelem

Napjainkban felgyorsult a digitalizáció, az ügyféligények is megváltoztak. Az egyszerűbb tranzakciókat az ügyfelek egyre inkább online végzik. Éppen ezért a bankfiókban a digitális eszközök száma is gyarapodott, így ösztönzik az ügyfeleket az online csatornák használatára és a banki szolgáltatások megismerésére. Ezek nem csupán megkönnyítik az ügyintézést, hanem gyorsak és megbízhatóak is. A banki digitalizáció részeként új, innovatív eszközök, interaktív kijelzők, tabletek, digitális aláírópadok is segítik az ügyfeleket.

A fiókban ki- és befizetésre egyaránt alkalmas, okos ATM-et helyeztek el. Ezzel saját vagy bármely, az OTP Banknál vezetett bankszámlára úgy lehet készpénzt befizetni, hogy az a célszámlán a befizetést követően azonnal megjelenik.

Diszkrét tanácsadás

A fiókok szerepe napjainkban egyre inkább változik: a tömegszerű kiszolgálással szemben a jövőben a bankfiókok a személyes pénzügyi tanácsadás helyszínévé válnak. Éppen ezért a megújult fiók a tanácsadói kiszolgálásra helyezi a hangsúlyt, a lakossági és vállalkozói pénzügyekben személyre szabott tanácsadást biztosít.

Népszerűek a megtakarítási termékek, fogyasztási hitelek, de a lakásfelújítás, ingatlanvásárlás pénzügyi kezelése is kiemelt fontosságú az OTP Banknál. A legkedvezőbb pénzügyi megoldás megtalálásában az OTP Bank szakértői készséggel segítenek.