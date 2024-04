Igyekszünk maximális nyugalmat teremteni. A legelső élmény az ingyenes állapotfelmérés, amikor megvizsgáljuk a vendég bőrét, megkérdezzük, mire vágyik. Tudunk segíteni a fogyásban, a bőrmegereszkedés, a rozacea megszüntetésében, a bőrtónus javításában. Minden egyes kezelés személyre szabott, olyan modern gépeink vannak, amik a vármegyében egyedülállóak, legközelebb Budapesten, Szegeden lennének elérhetőek – részletezte Patai Edina. Elmondta, hogy a szalonban megtalálható a Viora V10, amely stimulálja a kollagénrostokat, arra készteti a bőrt, hogy újat termeljen, ezáltal üdébb, feszesebb legyen. Már egyetlen alkalom után is látványos eredményt lehet elérni. A szövetek közé hatolva rádiófrekvenciával fejti ki hatását, tartós eredményt hoz. Hegkezeléstől kezdve arc -és testkezelésekre is alkalmas, zsírbontó, feszesítő hatása érvényesülhet a has, a fenék, a térd, a comb területén is.

A La Perla lelkes csapata

Fotó: Fekete Márk

– Széles a termékkínálatunk, ha a vendég megkérdezi, mit ajánlok fogyásra, méregtelenítésre, narancsbőr csökkentésére, feszesítésre, ránctalanításra, mindig tudunk szakmai tanácsot adni, termékeket kínálni. A professzionális krémeket, táplálékkiegészítőket meg tudják venni helyben, kedvezményes áron – sorolta a lehetőségek tárházát a vezető kozmetikus, aki márciusban vette át a szalon irányítását, azóta folyamatosan akciókat, kedvezményeket kínálnak, nyereményjátékokat szerveznek, lesik a vendégek igényeit. A szakember kiemelte, már rövidebb időtartamú, úgynevezett S.O.S. arckezeléseket is vállalnak, adott területekre (száj- és szemkörnyék) összpontosítva.

– Olyan helyet teremtettünk, ahol a vendégek harmóniára lelnek. Mi, kozmetikusok a munkánkat hivatásnak tekintjük, folyamatosan képezzük magunkat. Csapatunk összetart, olyan, mint egy család. Érkezéskor kávéval, teával kínáljuk a betérőt, igyekszünk nyugalmat csempészni a mindennapokba, bensőségesebbé tenni a La Perlában töltött időt. A vendégek hálásak, örülnek, ha nőnap, anyák napja közeledtével meglepjük őket otthoni ápolótermékkel, vagy plusz kedvezménnyel. Nemcsak az arcot, a testet, hanem a lelkeket is igyekszünk ápolni – sorolta Patai Edina.

La Perla kínálata:

Diódalézeres szőrtelenítés

A diódalézeres szőrtelenítés egy speciális, tartós eljárás, amiből elegendő nyolc alkalom és már az első kezelés is látványos eredményt hoz.

LPG – nyirokmasszázs

Arc- és testkezelésekre alkalmas gép, amellyel cellu­lit­ke­zelést, feszesítést és zsírtörést lehet végrehajtani. Az egyik legjobb alakformáló, aminek használata kúraszerűen ajánlott, hosszabb távon hat. Arckezelésnél masszíroz, átdolgozza a kollagénrostokat, így serkentve a bőrt több kollagéntermelésre, a feszességre.

Hiemt – elektromágneses alakformálás

Speciális testkezelő, amivel egy hónapon belül lehet szép eredményt elérni. Kúraszerűen javallott a használata, bőrtónust javító, feszesítő hatása van. Fél órát igényel egy-egy kezelés, ami növeli az izomtónust, teljesen fájdalommentesen csökkenti a zsírt, kezeli a cellulitot. A vendégek kifejezetten szeretik a fenékemelő hatását.

Cooltech – zsírfagyasztás

Zsírfagyasztó, ami szintén megtalálható a La Perla szalonban. Egy-egy célterületre alkalmas, két kezelőfeje van. Egy kezelés kezelőfejenként 70 perc, de a kezelt terület nagyságától is függ. A gép mínusz 8 fokra hűti le a test bizonyos részét, vákuummal szívja be a zsírréteget. Egy-egy alkalom elegendő, a kezelést követően két hónap után centikben mérhető az eredmény, ha a vendég az étkezésére, életmódjára is odafigyel. (A La Perla érkezéssel kapcsolatos elakadás esetén a Fit Gastro-t ajánlja.)

Venus legacy

Ez is test- és arckezelő, ami az adott területen fejti ki hatását. Azoknak ajánlott, akik egy nagyobb fogyást követően szeretnének bőrt feszesíteni, vagy hiába edzenek már évek óta, kevésbé hatásos a mozgás. Kiváló cellulitkezelő, bőrfeszesítő.

Intraceuticals – oxigénterápiás készülék

Oxigénterápiás készülék, a bőr különböző rétegeibe juttatja be a hatóanyagokat, molekulasúlyonként növekedve. Ez a kezelés azonnali eredményt hoz.

Adrienne Feller prémium natúrkozmetikumok

Patai Edina elmondta, nincs két vendég, aki egy-egy kezelés során teljesen ugyanazt a professzionális kozmetikumot kapná a bőrére. Az arckezelés teljes felüdülést jelent a La Perlában, hiszen a 90 percből 45 masszázzsal telik, többek közt rózsakvarccal, hegyikristállyal.

Tanácsadás

Az otthoni ápolással kapcsolatban is adnak tanácsot a kozmetikusok, segítenek a megfelelő rutin kialakításában, a kúra utáni állapot szinten tartásában. A La Perla innovatív, professzionális arculattal reggel 8-tól este 7-ig várja a vendégeket. A szalon mindig kínál újdonságot, hamarosan újabbal rukkolnak elő, arra törekedve, hogy igazi szépségcentrum legyen.