Hangoskodott és több kukát is felrúgott egy férfi kedden 1 óra körül Gyulán, a Városház utcában. A rendőrök előállították a rendőrkapitányságra, ahol a férfi elmondta, hogy magánéleti problémái vannak, és a felgyülemlett feszültséget próbálta meg levezetni így. Azt is bevallotta, hogy szemetesek mellett egy kirakat üvegét és egy vendéglátóhely fémkeretes asztalát is összetörte. A Gyulai Rendőrkapitányság garázdaság vétség elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

Forrás: Shutterstock/ illusztráció